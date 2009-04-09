ÇEKÜL'den Alanya'ya yeşil destek

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kaymakamlığın başlattığı "Alanya Dünya Ormanı" projesine, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfının, 50 bin fidan desteği sağladığı bildirildi.



Proje çerçevesinde, şu ana kadar yaklaşık 25 bin fidan diken ÇEKÜL Vakfı, 1993 yılından bu yana yürüttüğü "7 Ağaç Ormanları" projesini, Alanya Kaymakamlığının geçen yıl uygulamaya koyduğu "Dünya Ormanı" projesi bünyesine sokarak, 12 Nisan Pazar günü, Alanya'nın Toslak köyünde yeni bir fidan dikim şenliği başlatacak. Şenlikle ÇEKÜL Vakfının, Alanya Dünya Ormanı'na diktiği fidan sayısı 50 bini bulacak.



ÇEKÜL Vakfından yapılan yazılı açıklamada, gelecek kuşaklara daha yeşil, yaşanılabilir bir Türkiye bırakmanın önemine inanan ve bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmek ve ağaçlandırma projelerine katmak için yoğun çalışmalarda bulunan ÇEKÜL Vakfının, 1993 yılından bu yana "7 Ağaç Ormanları Projesi"ni yürüttüğü hatırlatıldı. Açıklamada, bu yıl "7 Ağaç Ormanları" projesi kapsamında yapılan fidan bağışlarını "Alanya Dünya Ormanı" projesine aktararak, Alanya Kaymakamlığı tarafından başlatılan bu anlamlı çabaya destek verildiği vurgulanarak, "12 Nisan Pazar günü, ÇEKÜL Vakfı 7 Ağaç Ormanları Geleneksel Dikim Şenliği'nde bir arada olmanın coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Doğaya olan sevgimizle birlikte ormanlarımız da büyüsün" denildi.



Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Kaymakamlık olarak, "Alanya Dünya Ormanı" projesini hayata geçirmek için "Alanya Ormanı'nda Senin de Dikili Bir Ağacın Olsun" kampanyası başlattıklarını anlattı. Kampanyanın kısa sürede halktan ve kurumlardan büyük ilgi gördüğünü belirten Doğan, kısa sürede 125 bin civarında fidan diktiklerini kaydetti.



ÇEKÜL Vakfının önemli katkılar koyarak 25 bin fidanın dikilmesini sağladığını vurgulayan Kaymakam Doğan, pazar günü başlatılacak yeni kampanya ile 25 bin fidanın daha dikileceğini, böylece "Alanya Dünya Ormanı"na dikilen fidan sayısının 150 bine ulaşacağını bildirdi.



ÇEKÜL Vakfının sağladığı fidan desteğinin parasal karşılığının 125 bin TL olduğuna da işaret eden Doğan, dikilen 150 bin fidanın, Alanya'da son 10 yıldır yanan orman alanından fazla olduğunu söyledi. Kampanyanın hedefinin 1 milyon fidan olduğuna da vurgu yapan Doğan, yeşil ve sağlıklı bir çevrenin, Alanya, çocuklar, ve turizm için şart olduğunu, kampanyaya verilen desteğin, bu bilinçle artmasını beklediklerini kaydetti.



Toslak köyünde pazar günü başlayacak Fidan Dikim Şenliği'ne, Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen, Alanya Orman İşletme Müdürü Vedat Dikici ve Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanı İdil Dorsan da katılacak.

