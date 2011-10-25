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Yaşam

Çektiği fotoğraflar dünyaya manşet oldu

Van’da gerçekleşen 7.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye ve dünya basınında Ali İhsan Öztürk’ün çektiği fotoğrafla yer aldı.

25 Ekim 2011 03:00


T24 - Van’da gerçekleşen 7.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye ve dünya basınında Ali İhsan Öztürk’ün çektiği fotoğrafla yer aldı.


Köy Hizmetleri’nde görev yaparken karla mücadele çalışmalarını fotoğraflayıp gazeteciliğe ilgi duymaya başlayan Öztürk, emekli olduktan sonra Anadolu Ajansı’nda çalışmaya başladı. 7 yıldır Van’da muhabirlik yapan Ali İhsan Öztürk, cumartesi günkü depreme de ajansın bürosunda otururken yakalanmış.


Hemen kent merkezindeki Kazım Karabekir Caddesi’ne giden Öztürk, 7 katlı apartmanda dünyaya manşet olan o kareyi çekmiş. Çektiği fotoğrafın Türkiye ve dünya gündeminde olduğundan ise, sorumuzu yönelttiğimiz ana kadar haberi yoktu. Zira o 2 gündür uyumadan deprem bölgesinde çalışmaya devam ediyor.


Onu Gedikbulak köyünde depremle ilgili haber yaparken yakalayabildik. Evli ve 2 çocuk babası Ali İhsan Öztürk, aslında bir dağcı olarak depremde insanlara yardımcı olmak istemiş ancak çöken binaları ve çürük yapılaşmayı belgelemenin insanlara ders olması açısından çok daha önemli olduğu kanaatine varmış.



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