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Çektiği filmi Gülen'e ithaf eden yönetmen: Gülen özür dilesin

Mehmet Tanrısever: Evine ateş düşsün dediğin zaman çoluğun çocuğun hepsi gidiyor. Bunu ben kabullenemiyorum

30 Aralık 2013 21:35

Yönetmeni olduğu Hür Adam isimli filmi Fethullah Gülen'e ithaf eden, gezetelere "Ümitvar Ol Türkiyem! Gelecek daha da güzel olacak..." başlıklı ilan veren Mehmet Tanrısever, yaptığı açıklamada Gülen'i özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Minyeli Abdullah filminin yapımcısı Mehmet Tanrısever'in son yankı uyandıran filmi Bediüzzaman Said Nursi'yi anlatan "Hür Adam filmi oldu. 10'a yakın filmin yapımcılığı ve yönetmenliğini yapan Tanrısever sinemanın yanı sıra sanayici kimliği ile de tanınıyor. Tanrısever, Mert Çelik şirketinin de sahibi.

Tanrısever, Fethullah Gülen'e hitaben yaptığı açıklamada, Gülen'i beddua için özür dilemeye davet ederek şunları söyledi:

"Evlerine ateş düşsün diyor. Ben onu kabullenemiyorum. Tamam ben bir hata yaptıysam bana düşsün ateş ama çoluk çocuğuma neden düşsün. Bunu kabullenemedim. Evine ateş düşsün de ne demek. Evine ateş düşsün dediğin zaman çoluğun çocuğun hepsi gidiyor. Bunu ben kabullenemiyorum.  Ben özür dilemesini bekliyorum Hocaefendi’nin. Bu bedduadan dolayı. Şimdi çoluk-çocuk diyor bu hoca kim. 'Ben haddimi aştım. Kusura bakmayın ben bu halimden memnun değilim' demeli. "


 

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