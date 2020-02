Çektar Soro'nun öldürülmesi şehit binbaşının eşini sevindirdi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- MUŞ\'un Malazgirt ilçesinde, 3 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız\'ı şehit eden PKK\'lı teröristlerin başındaki \'Çektar Soro\' kod isimli Muhammed Kaya\'nın öldürülmesi, aynı saldırıdan yaralı kurulan şehit eşi Sibel Kulaksız\'ı sevince boğdu. Eşinin silah arkadaşlarının kendisine verdiği sözü tuttuğunu belirten Sibel Kulaksız, teröristin öldürüldüğü haberini aldıkları andan itibaren bayram havası yaşadıklarını söyledi.

Muş\'un Malazgirt ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK\'lı 2 teröristten birinin, Malazgirt eski İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız\'ı 27 Temmuz 2015 tarihinde şehit eden \'Çektar Soro\' kod adlı Muhammed Kaya olduğu belirlendi. Teröristin ölü ele geçirilmesinden sonra operasyonu gerçekleştiren birliğin komutanı, şehit binbaşının aynı saldırıdan yaralı kurtulan eşi Sibel Kulaksız\'ı arayıp, bilgi verdi. Aldığı haber sonrasında büyük sevinç yaşadığını anlatan Sibel Kulaksız, hemen oğluna ve kızına haber verip, sevincini paylaştığını söyledi. Haberi ilk aldığı anda gözyaşı döktüğünü ancak bunların sevinç gözyaşı olduğunu ifade eden Sibel Kulaksız, \"Bir insanın ölümüne sevinilir mi? Ben sevindim. Çünkü o terörist, beni, çocuklarını, vatanını çok seven bir insanı gözlerini kırpmadan öldürdü. O güne kadar büyük üzüntü yaşıyorduk ama artık bizim bayramımız oldu\" dedi.

\'EŞİM HERKESİ UYARDI, TERÖRİSTLER ONUN PEŞİNDEŞMİŞ\'

Saldırıdan önce teröristlerin bölgede bir eylem yapacağı bilgisinin eşine geldiğini söyleyen Sibel Kulaksız, \"Eşim çevresindeki herkesi uyardı. Hatta bana bile teröristlerin fotoğraflarını gösterdi. Meğer teröristler onun peşindeymiş. Bir toplantı için evimizden çıktığımız anda bize saldırdılar. Ben saldırı sırasında teröristi gördüğüm an tanıdım, eşimin gösterdiği kişi olduğunu anladım. Yüzü gözümün önünden gitmedi. Saldırıdan sonra yaşadıklarımı, gördüklerimi anlattım. Bana hep eşimin intikamının alınacağını söylüyorlardı. Bunun sözünü verdiler. Ben de sık sık komutanları arayıp ne olduğunu soruyordum. Onlar da her seferinde benim sabırlı olmamı istedi. Sonunda bana verdikleri sözü tuttular. Silah arkadaşlarının elinden o terörist kurtulamadı ve öldürüldü\" diye konuştu.

\'EŞİM ÇOCUKLUK AŞKIMDI\'

Eşinin çocukluk aşkı olduğunu, büyük bir sevgiyle birbirlerine bağlı olduklarını da kaydeden Sibel Kulaksız, şehit eşinden geriye kalan tüm hatıralarını evinin hemen her köşesinde yaşatıyor. Eşinin şehadet belgesini evinin en görünün yerine koyan, eşyaları için özel bölümler yaptıran Sibel Kulaksız, birlikte çektirdikleri son fotoğrafı gösterip, çok mutlu bir aile olduklarını, ancak o teröristin hem kendi ailesine hem de sonraki saldırılarla başka ailelere acı yaşattığını, artık huzur içinde olacaklarını ifade etti.



