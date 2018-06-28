Çekmeköy'deki tarım alanlarına 4 metre yüksekliğinde beton döküldü; belediye herhangi bir izin verilmediğini söyledi

İstanbul Çekmeköy’de ormanın içindeki ‘tarla’ ve ‘ekolojik tarım alanı’ fonksiyonlarına sahip arazilere dört metre yüksekliğinde beton döküldü. Bölge halkının şikâyetleri üzerine durdurulan inşaat 24 Haziran seçimlerinin ertesi günü tekrar başlatıldı. Vatandaşlar şirket tarafından, "şikâyet dilekçenizi geir çekin" talebi aldıklarını ifade ederken, Çekmeköy Belediyesi yetkilileri alana ilişkin herhangi bir izin vermediklerini belirtti. Öte yandan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri de şantiyenin durdurulması için kaymakamlığa yazı yazdıklarını ifade etti.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre bölgede yaşayan ve tepkili olan bölge sakinleri ise şantiyeye 3 ay boyunca hiçbir müdahalede bulunulmadığını söylüyor. İnşaat yakınındaki başka bir sitede yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir yurttaş, belediyenin kendilerine bilgi vermeyi reddettiğini belirtti. Yurttaş bilgi almak için kaymakamlığa da başvuru yaptıklarını söyledi. Yaşanan olaya isyan eden yurttaş, “Dilekçelerimizin hemen ardından Solmaz Grup’un sahibi Cengiz Solmaz yanımıza gelerek ‘Komşu olacağız. Gürültü yapılmayacak, çevreye zarar verilmeyecek, dilekçenizi geri çekin’ dedi. Dilekçemizin hemen ardından ziyaretimize gelmesi bağlantıların nasıl olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle dilekçede kaçak olup olmadığını sorguladığımız için dilekçemizin geri çekilmesi istendi” ifadesinde bulundu.

Yeşilin orta yerine beton

Söz konusu haberde Çekmeköy Ömerli Mahallesi Dindere Caddesi üzerinde bulunan tarla arazilerinde dört aydır tam olarak ne olduğu öğrenilemeyen bir yapılaşma sürüyor. Çalışmanın yapıldığı şantiye alanı etrafında herhangi bir tabela olmadığı da dkkatleri çekti. Şantiye alanında görüştüğümüz Solmaz Grup İnşaat Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketinin sahibi Cemal Solmaz çalışmalarının sonucunda buranın turizm malzemeleri için depo alanı olarak kullanacağını belirterek şantiye için tüm izinleri aldıklarını iddia etti.

Çekmeköy Belediyesi yetkilileri alana ilişkin herhangi bir izin vermediklerini belirtirken, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise şantiyenin durdurulması için kaymakamlığa yazı yazdıklarını ifade etti.