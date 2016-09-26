Çekmeköy'deki kesim ekibinin başı: Kesilen ağaçlar ABD'nin kazığı, yerli ve milli ağaçlar dikilecek!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Çekmeköy-Ümraniye sapağı ile Çavuşbaşı tünelleri arasında kalan bir alanda ağaç kesimleri devam ediyor. Kesim işleminde ekibin başı olan kişi, "Kesilen ağaçlar Amerika'nın bir kazığı, 40 yıl yaşayabilen ağaçlar... Yeni dikilenler ise 'yerli ve milli' ağaçlar olacak" dedi.

Abbas Karakaya'nın gazeteduvar.com'da yer alan haberi şöyle:

Üçüncü köprünün adından mıdır, bilinmez, köprü açıldı, bağlantı yolları bitti, ama orman katliamı bitmedi! Bu barbarlık projesinden en çok zarar gören ilçelerin başında, belki ilk sırada Çekmeköy geliyor. Köprü açıldığından bu yana Çekmeköy trafiği daha bir keşmekeş olmakla kalmayıp ormanlarını kaybetmeye de devam ediyor. Köprü bağlantı yolu üstünde, Çekmeköy-Ümraniye sapağı ile Çavuşbaşı tünelleri arasında kalan bir alanda en az bir aydan beri ağaçlar kesiliyor. Kesilen ağaçları kütüğe çevirme istasyonunda asılı küçük bir tabelada ‘yetkili’ (işveren) olarak Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü, ‘işin tanımı’ olarak ‘Orman Bakım Çalışması Alanı’ bilgisi veriliyor. Ağaç kesimi hakkında başka detay yok. Bağlantı yoluyla bir alakası olmayan bu ağaç kesimi, ‘Yeni rant alanları açmak için bir hazırlık mı?’ sorusunu ister istemez akla getiriyor.

Görüleceği gibi, üçüncü köprü bağlantı yollarında otoyolun bittiği yer ile orman arasında tel örgü var. Kesim yapılan alanın hizasındaki tel örgü ile yol arasında bırakılmış mesafe, süren ağaç kesiminin ağaç bakım çalışmasından öte bir şey olduğunu düşündürtüyor. Yani yol boyunca, yol ile tel örgü arasındaki mesafe ortalama 10-15 metre iken, kesimin yapıldığı alanın hizasında bu mesafe 70-80 metreye çıkıyor. Ayrıca, bu daha geniş alanın sınırları içinde mıcır, çakıl tepeleri ve hazır beton blokları gibi inşaat malzemeleri de göze çarpıyor.

Yeni bir tesis mi kurulacak?

Bu manzara karşısında, yol kenarından 70-80 metre sonra başlayıp iç kısımlara doğru süren ağaç kesimi, acaba yeni bir bağlantı yolu, ‘bağlantının bağlantısı’ için mi, sorusunu akla getiriyor. Daha açıkça sorarsak, Polonezköy’ü üçüncü köprü bağlantı yollarına bağlamak için mi yapılıyor bu ağaç kesimi? Ya da yol kenarındaki alana yığılı inşaat malzemeleri ne anlama geliyor? Oraya bir tesis mi kurulacak?

Yerli ve milli bir orman!

Şu garip ama gerçek notu da ekleyelim: Kesim ekibinin başı olan kişi, ‘kesilen ağaçların ömürlerinin sadece kırk yılla sınırlı olduğunu’ ve bunun bize ‘Amerika’nın bir kazığı’ olduğunu; oysa yerine dikilecek fidanların ‘yerli ve milli’ olmakla kalmayıp ‘ömürlük’ fidanlar olacağını söyledi! Bu sözler ağaç kesim ekibinin başındaki kişinin, sorduğumuzda bize dalga geçer bir ton kullanmadan, ciddi ciddi söyledikleridir. Umarım, Çekmeköy ormanlarında bu kesim emrini verenlerin daha tatmin edici bir gerekçesi vardır!