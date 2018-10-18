Çekmeköy'deki Hazine arazisini aralarında paylaştılar

Mülkiyeti Hazine’ye ait olan Çekmeköy’deki eski askeri arazinin 20 bin metrekaresi Akkanat Vakfı’na, 60 bin metrekaresi ise Türk Alman Üniversitesi’ne verildi.

Çekmeköy Taşdelen Mahallesi’ndeki 57 bin 590 metrekarelik alana ilişkin imar planı hazırladı. Söz konusu planla, “özel eğitim tesisi” fonkiyonu getirilen askeri araziye, ‘teknoloji geliştirme bölgesi’ tanımı yapıldı. Türk Alman Üniversitesi’nin talebi doğrultusunda hazırlanan planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu da ‘uygun’ bularak onayladı. Plana dair Milli Savunma Bakanlığı ‘olumlu’ görüş verirken, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü, ‘şartlı olumlu’ görüş verdi.

Kamu yararı varmış!

Üzerinde ağaçların bulunduğu alana ilişkin imar planı değişikliğinde, Türk Alman Üniversitesi’nin Teknokent kurmasının ‘zorunlu hale geldiği’ ifade edilerek, ‘kamu yararı’ vurgusu yapıldı. Ancak söz konusu arazi, Maliye Hazinesi’ne ait ve Ömerli Baraj Havzası’nın uzun mesafeli koruma alanında kalıyor.



BirGün’den Uğur Şahin'e konuşan eski İBB Meclisi’nin CHP’li üyesi Hüseyin Sağ, Akkanat Vakfı ile Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halit Akkanat arasındaki ‘bağlantıya’ dikkat çekti. Akkanat Vakfı’nın Esenler’de, ‘Halil Akkanat Çok Programlı Lisesi’ni inşa ettirdiğinin altını çizen CHP’li Sağ, iki arazinin üzerinde yaşanan ‘tesadüf’e vurgu yaptı.

‘Almanya’da olsa yapılır mı?’

“Almanya’da olsa ormana üniversite yaptırırlar mı” diye sordu. Sağ, şöyle devam etti: “Alanda imar hakkı yok, tamamı askeri alan… Eskiden askeri alanlardan İBB yol geçirmek istese, vermezlerdi. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı, hemen olumlu görüş veriyor. Yapılaşma hakkı olmayan alana 150 bin m2 inşaat yapılacak.”

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Askeri alan Akkanat Vakfı’na verilmişti!

Akkanat Holding’in iştiraki olan Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı’na ‘eğitim ve öğretim faaliyetlerinde’ kullanılmak üzere ‘tahsis’ edilmişti. Vakfa tahsis edilen 20 dönümlük arazinin üzerinde 4 katlı özel okul yapılabilmesinin önü açılmıştı. 20 dönümlük arazide daha önce Sarıgazi Askeri Lojmanları vardı. Ancak lojmanlar, zamanla eskidiği gerekçe gösterilerek 2012 yılında, dönemin Başbakanı olan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı kentsel dönüşüm töreninde ‘dinamit kullanılarak’ yıkılmış ve arazi üzerindeki Milli Savunma Bakanlığı tahsisi de kaldırılmıştı.