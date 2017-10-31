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Çekmeköy'de kapüşonlu, silahlı hırsızlar market soydu

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA) - Çekmeköy'de bir markete giren 3 hırsız içeride sigara ve içki raflarını boşaltırken, diğer şüpheli kapı önünde elinde silahla çevreyi kolaçan etti

31 Ekim 2017 14:42

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA) - Çekmeköy\'de bir markete giren 3 hırsız içeride sigara ve içki raflarını boşaltırken, diğer şüpheli kapı önünde elinde silahla çevreyi kolaçan etti. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Olay, Çekmeköy\'de bir markette yaşandı. Kapüşonlu 4 hırsız saat 03.30 sıralarında bir araçla iş yerine geldi. Hırsızlardan 3\'ü yaklaşık 10 dakika uğraşın ardından kepengi ve kapıyı kırıp içeri girdi. Elinde tabanca bulunan şüpheli ise dışarıda çevreyi kolaçan etti. Yaklaşık 10 bin lira değerinde sigara ve içki çalan hırsızlar geldikleri araçla kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 
Kamera görüntülerinde, hırsızlardan biri marketin önüne gelip içeriyi kontrol ediyor. Daha sonra diğer 3 şüpheli de iş yerine geliyor. 

Hırsızlar dakikalarca kepengi açmak için uğraşıyor. Şüphelilerden 3\'ü içeri girip sigara ve içki şişelerini çuvala dolduruyor, elinde tabanca bulunan hırsız ise kapı önünde etrafı kolaçan edip önlem alıyor. Kasadaki paraları da çalan hırsızlar hızla dışarı çıkarak kaçıyor. 

\"HIRSIZLARIN BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM\" 
Olayı polise bildirdiğini söyleyen iş yeri sahibi Nimet Aslan, \"10 bin liralık hırsızlık yapmışlar. Çok üzgünüm, hırsızların bir an önce bulunmasnı istiyoru\" diye konuştu. Polis ekipleri kapüşonlu 4 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF) 

 

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