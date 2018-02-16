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Çekmeköy'de hafriyat komyonunun bariyerlere sıkıştırdığı otomobil hurda yığınına döndü

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA) ÇEKMEKÖY-Şile yolunda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bir araca çarptı

16 Şubat 2018 13:25

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
ÇEKMEKÖY-Şile yolunda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bir araca çarptı. Kamyon ile bariyerler arasında sıkışan otomobildeki sürücü şans eseri ölümden döndü.
Kaza saat 09.30 sıralarında Şile Yolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde meydana geldi. Şile yönüne ilerleyen Feyzullah Benli, kullandığı 34 DP 2858 plakalı hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Hafriyat kamyonu önünde seyreden otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kamyon ile bariyerler arasında sıkışan otomobil hurda yığınına döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Hafriyat kamyonu sürücüsü, önüne çıkan otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.
Kaza nedeniyle Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu ile kazayı görüntüledikleri görüldü.

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