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ÇEKMEKÖY'DE 6 VİLLA LÜKS ARAÇLA GELEN HIRSIZLAR TARAFINDAN SOYULDU

  * Çekmeköy'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, lüks villaların bulunduğu siteye lüks bir otomobille misafir gibi gelerek, güvenlik görevlilerini atlattıktan sonra kimsenin olmadığı 6 villadan hırsızlık yaptı

27 Ocak 2018 15:09

 

* Çekmeköy\'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, lüks villaların bulunduğu siteye lüks bir otomobille misafir gibi gelerek, güvenlik görevlilerini atlattıktan sonra kimsenin olmadığı 6 villadan hırsızlık yaptı. 

* Güvenlik kameralarına görüntüleri yansıyan hırsızları yakalamak için polis çalışma başlattı.

İstanbul DHA
Çekmeköy\'deki lüks villaların bulunduğu bir sitenin sakinleri, geçtiğimiz perşembe günü polise giderek oturdukları villalardan hırsızlık yapıldığını bildirdi. Polis, aynı gün sitedeki 6 villadan hırsızlık yapıldığını tespit etti. Sitenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızların lüks bir otomobille siteye giriş yaptıktan sonra villalara girerek hırsızlık yapıp aynı araçla dışarı çıktıklarının görüntülere yansıdığını belirledi. Şüphelilerin, hırsızlık için gelip gittiklerinde araçlarında iki farklı plaka kullandıkları tespit edildi.
Polis, güvenlik görevlilerinin ifadelerine de başvurdu. Güvenlik görevlileri, hırsızların siteden birinin isimlerini söyleyip girdiklerini söyledi.
Polis ekipileri, hırsızların aynı lüks otomobil ile o bölgede bulunan birçok siteden farklı tarihlerde hırsızlık yaptıklarını tespit etti. 
Polis,  site sakinlerinin kabusu olan hırsızların kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Hırsızların lüks bir otomobille güvenlikçiyi atlatıp siteye girişleri
-Otomobille siteden çıkışları
-Site içerisinde yürümeleri
-Hırsızların girdikleri villadaki görüntüleri

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