ÇEKMEKÖY HALKI KÜÇÜK ESNAFINA SAHİP ÇIKIYOR...

Haber - Kamera: Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA

Çekmeköy\'de, ekonomik krizin küçük esnaf üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla, yerel esnaflardan alışveriş yapılmasını teşvik eden \"Çekmeköy Halkı esnafına sahip çıkıyor, Ekonomik krizi birlikte aşıyor\" kampanyası başlatıldı.

Çekmeköy\'de bulunan yaklaşık 80 bin üyeye sahip STK\'lar ile birlikte yapılan tanıtım toplantısına İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Epli ve bölgede faaliyet gösteren çok sayıda STK temsilcileri katıldı. Katılımcılar kampanyaya tam destek vereceklerini bildirdiler.

Toplantını ev sahipliğini yapan Çekmeköy Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Başkanı Gökhan Balcı, \"Yerel ekonomilerdeki en büyük sorunlardan birisi ulusal ve uluslararası işletmelerin küçük esnaf karşısında yüksek rekabet gücü ve yerel küçük esnafın buna karşı direnme gücünün bulunmamasıdır. Küçük esnafın bu konuda desteklenmesi ve ayakta kalması için yerel halkın daha fazla küçük esnaftan alışveriş yapmasının sağlanması gerekmektedir.\" dedi.

Çekmeköy halkı da videolar çekerek kampanyaya desteklerini bildirdiler.

Görüntü Dökümü:

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-Dernek Başkanı Gökhan Balcı\'nın konuşması

-Çekmeköy Kaymakamı konuşması

-Esnaflar ve siyasi partilerin destek görüntüleri









