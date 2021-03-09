Çekmeköy'de iki kardeşin ölümüne ilişkin inşaat sahibi gözaltına alındı

Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "Taksirle ölüme sebebiyet verme" soruşturması kapsamında inşaat sahibi O.A. gözaltına alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş Çekmeköy Mezarlığı'na defnedildi.

Ne olmuştu?

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokakta yaşayan İlker ve Hanife Büyür çiftinin iki çocuğu dün öğle saatlerinde kayboldu. Çocuklardan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolu olan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinden sonra iki kardeş cenaze töreni için Çekmeköy'e getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş gözyaşları içinde Çekmeköy Mezarlığı'na toprağa verildi. (DHA)

TIKLAYIN: İstanbul'da dün kaybolan iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulundu