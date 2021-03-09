İstanbul'da dün kaybolan iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulundu

İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeş evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan yağmur suyu ile dolmuş çukurunda ölü bulundu.

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler kayboldu. Çocukları kayıp olan aile polis ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine polis ve AFAD ekipleri evin çevresinde ve ormanlık alanlarda çalışma başlattı.



Çocukların, evlerinin yakınlarındaki inşaat alanında bulunan, yağmur suyuyla dolmuş çukurda olabileceği şüphesiyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin asansör boşluğu için kazılan çukurdaki suyu tahliye etmesinin ardından iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı.



Olay yerine tedbir amaçlı Çevik Kuvvet Ekipleri de çağrıldı. Büyür kardeşlerin çukurdan çıkartılan cansız bedenleri incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.