Çekmeköy'de iki kardeşin öldüğü inşaatın müteahhidi tutuklandı

İstanbul Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin hayatını kaybettiği inşaatın sahibi 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

İstanbul Çekmeköy'de kaybolan iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda ölü bulunmalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaatın sahibi Orhan A. 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokakta yaşayan İlker ve Hanife Büyür çiftinin iki çocuğu önceki gün öğle saatlerinde kayboldu. Çocuklardan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolu olan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinden sonra iki kardeş cenaze töreni için Çekmeköy'e getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş gözyaşları içinde Çekmeköy Mezarlığı'na toprağa verildi. (DHA)

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