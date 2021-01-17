Çekmeköy Belediyesi, vergi borcu nedeniyle okul arazisi sattı

Çekmeköy Belediyesi, vergi borçları nedeniyle üzerinde meslek lisesi de bulunan okul arazisini Hazine'ye sattı.

Çekmeköy Belediye Meclisi’nin 6 Ocak tarihli Belediye Meclis toplantısının tutanaklarında yer alan ifadelere göre, Taşdelen Mahallesi’nde bulunan 3 bin 31 metrekarelik “meslek lisesi alanı” belediyenin 12 milyon 330 bin TL’lik vergi borcu karşılığında Hazine’ye satıldı.

12 milyon 330 bin TL’lik vergi borcu

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, tutanaklarda, “Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısı ile taşınmazın Çekmeköy Belediyesi’nin vergi borcuna mahsuben satın alınmasının uygun olduğunu bildirmiştir. Söz konusu arazinin 3 bin 31 metrekarelik kısmı belediyemizin 12 milyon 330 bin TL’lik borcuna karşılık Hazine adına tescil edilmiştir” ifadelerine de yer verilerek okul arazinin nasıl satıldığı anlatıldı.

Borçlar için 5 okul arazisi daha takas edilecek

Belediye Meclisi tutanaklarında, Çekmeköy Belediyesi’ne ait olan çok sayıda okul arazisinin de Hazine’ye ait olan ticaret, konut ve tarımsal niteliği korunacak araziler ile takas edilmesinin planlandığı belirtilmesi de dikkat çekti. Belediyenin beş okul arazinin bu kapsamda takas etmeyi planladığı ve bu arazilerin toplam değerinin de yaklaşık 46 milyon TL’yi bulduğu açıklandı. Bu arazilerin “Eşdeğer bedellere sahip olan arazilerle takas edileceği” belirtildi.

"Biz belediyeyi borçlandırmadık"

Çekmeköy Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Sami Yayla, yaptığı açıklamada, okul arazisinin satılmasına tepki göstererek, “Bu konu 2019 yılında da gündeme geldi ve biz o zamanda buna karşı çıktık. Belediyenin 12 milyon TL’lik vergi borcu için okul arazi Hazine’ye satıldı. Ayrıca, belediye birçok okul yerini de ticaret, konut ve tarım arazileriyle takas ediyor. Bu da aymazca bir durumdur. Çünkü, bu okul arazilerinin dolaylı yoldan satışı demektir. Sonuçta bu araziler milletin arazileri, arsaları. Okul yerlerini satarak nakde çeviremeyecekleri için böyle bir takas yoluna gidiyorlar ve nakde çevirebilecekleri, yani satabilecekleri arsalar ile takas ediyorlar. Biz belediyeyi borçlandırmadık diyerek propaganda yapıyorlar ama böyle bir yolla finansman yaratıyorlar” dedi.