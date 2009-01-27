Çekirdeksiz limon üretildi

Mersin'de, Alata Bahçe Kültürleri Enstitüsü tarafından 7 yıldır süren 'mutasyon ıslahı' çalışmaları kapsamında çekirdeksiz limon fidanı üretildi.



Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alata Bahçe Kültürleri Enstitüsü'nde üretilen çekirdeksiz limon fidanları, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Zafer Üskül'e sunuldu. TBMM'de Üskül'ü ziyaret eden enstitüde görevli ziraat yüksek mühendisleri Dr. Davut Keleş ve Aydın Uzun, bir sepet çekirdeksiz limonu da kendisine hediye ederek, ürünün tanıtımı için destek istedi.



Ziyaret esnasında konuşan Dr. Davut Keleş, bugün dünya ölçeğinde benzer kalitede çekirdeksiz limon veren herhangi bir fidan geliştirilemediğine dikkat çekerek, araştırmalarıyla birlikte bugün yurtiçi ve yurtdışından, özellikle de Amerika ve Güney Afrika'dan yoğun bir fidan talebiyle karşılaştıklarını anlattı. Keleş, çekirdeksiz limon çeşitlerini tescil ettirdikleri bilgisini de vererek, patent hakkı ve üretim iznini ise satışa çıkarttıklarını vurguladı.



Meyvelerin doğal yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadığına dikkat çeken Keleş, doğal değişim sürecinin de enstitüde çok kısa bir sürede gerçekleştiğini, bunun yanında 'kütdiken' adını verdikleri türden elde edilen limonların depo dayanıklılığının deneme aşamasında olduğunu söyledi. Dr. Keleş, erkenci limon türlerinin çekirdeksiz olarak üretilmesi kapsamında da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile büyük bir proje üzerinde çalıştıklarını, tüm bunların yanında çekirdeksiz mandalina geliştirmek için yoğun bir çaba içinde olduklarını, araştırmaların sonuç vermesi halinde seri üretime başlayacaklarını açıkladı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zafer Üskül de, limon üretiminin bütün bir yıla yayılması gerektiğinin altını çizdi. Üskül, limon üreticisinin mahsulü aynı dönemde aldığını ve bu nedenle ürünün değerinin düştüğünü ve üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını hatırlatarak, bu kapsamda üretimin tüm yıla yayılmasının önemine dikkat çekti. Bu alandaki çalışmaların ilk olarak 1950 yılında İspanya'da başlatıldığını hatırlatan Üskül, Türkiye'de ise özellikle AK Parti döneminde araştırma ve ıslah çalışmalarına verilen destekle birlikte bu konuda önemli bir mesafe alındığına işaret etti.

