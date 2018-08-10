"Çekirdek sevgi ihtiyacını karşılıyor, rahat ve güvende hissettiriyor"

Psikolog Yasemin Kamalı, ay çekirdeğinin depresyon olasılığını azaltarak kişiyi rahat ve güvende hissettirdiğini söyledi. Çekirdeğin kişideki sevgi ihtiyacını karşıladığını ifade eden Kamalı, "Depresyon hastalarını rahatlatmasının temel nedeni çekirdek çitlerken çok fazla düşünmüyorlar" dedi.

Psikolog Kamalı, çekirdek çitlerken insanların sadece ona odaklandığını ve o hareketi bildikleri içinde insanlar üzerinde olumlu bir etki bıraktığını söyledi. Kamalı, "İnsanlar genelde elindeki çekirdek bitince bir daha yemeyeceğini söyler ama öyle olmaz hemen yeni bir paket alınır, bunu hepimiz yaşıyoruz. Çekirdeği çitlerken yapılan başka bir şey düşünmüyoruz, ritmik bir hareket, bilinen bir şey yapılıyor. Bilinen şeyler genelde kişiye kendini rahat ve güvende hissettirir, o güven duygusuyla çekirdeği yemeğe devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Çekirdek sevgi ihtiyacını karşılıyor"

Yemenin insan psikolojisine iyi geldiğini ve kişinin sevgi ihtiyacını öyle karşıladığını belirten Kamalı, "Doyum sağlamak insanın sevgi ihtiyacını en net karşıladığı noktadır. Örneğin bebek ilk başta sevgiyi anne sütünden karşılar, doyumu yiyerek sağlar. Depresyon hastalarına baktığımızda değer görme ihtiyacının olması, sevgisizlik, birinden onaylanma arzusu gibi yoğun hislerin olduğu durumlarda veya bir kayıp yaşadıklarında depresyona giriyorlar. Çekirdek sonuç olarak doyumu sağlayan bir nesnedir. Kişiler doyumla sevgi ihtiyaçlarını karşılıyorlar" diye konuştu.

"Çekirdek depresyona iyi geliyor"

Kişilerin çekirdek çitlerken başka bir şey düşünmediğini ve sevgiyi öyle aldıklarını dile getiren Kamalı, şunları kaydetti:

"Depresyon hastalarını rahatlatmasının temel nedeni çekirdek çitlerken çok fazla düşünmüyorlar. O an ritmik bir şey yapıyorlar. Bir bebek de sütünü ritmik bir şekilde emer, sevgiyi o şekilde alır, depresyon hastaları da benzer şekilde sevgiyi alırlar bu yüzden de çekirdek depresyona iyi geliyor."

100 gram çekirdekte 22 gram protein var

Ay çekirdeği E ve B vitaminleri ile selenyum, magnezyum, demir, fosfor, kalsiyum ve çinko dahil çeşitli mineraller içeriyor. 100 gram ay çekirdeğinin içerisinde 22 gram protein var.