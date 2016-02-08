Çekirdek çalan üniversiteli gence 13 yıl hapis cezası verildi

14 yaşındayken arkadaşının çekirdek ve dondurmasını aldığı için 'nitelikli yağma'dan yargılanan Volkan Kutlu'nun davası 8 yıl sonra tamamlandı. 22 yaşındaki Volkan Kutlu'ya çekirdek çalmak suçundan 13 yıl hapis cezası verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, üniversiteli Volkan'a verilen ceza vicdan sızlattı. 14 yaşındayken arkadaşının çekirdek ve dondurmasını aldığı için 'nitelikli yağma'dan yargılandı. Dava 8 yıl sonra bitti. 13 yıl ceza alan Volkan şimdi hapiste. Suçu sadece çekirdek çalmak. Üstelik çekirdeği çalınan arkadaşı şikayetçi değil. Volkan da ailesi de isyan ediyor.

Olay 2008'de İstanbul Eyüp'te yaşandı. Mahallede 7-8 kişilik bir grubun, çocuklardan zorla para aldıkları ihbarı üzerine polis, ilköğretim okulu öğrencisi 14 yaşındaki Volkan Kutlu ile 15 yaşındaki Okan Ç.'yi gözaltına aldı.

İki çocuk hakkında dava açıldı. Çocuklar, 18 yaşından küçük oldukları için yasa gereği "sanık" olarak değil de "suça sürüklenen çocuk" olarak nitelendirildi. Davada, 6 çocuk da mağdur ve müşteki olarak gösterildi. Ancak mağdur çocukların hiçbiri K. ve Ç.'den şikâyetçi olmadı.

Pedagoji raporu: Çocukluk





Davada iki ayrı sosyal inceleme ve pedagog raporu düzenlendi. Raporlardan ilkinde çocukların yaptıkları olayın farkında olduğu belirtilirken, ikinci raporda "olayı çocukluk olarak gördükleri ve bir daha yapmayı düşünmedikleri" kaydedildi. Davayı 8 yıl sonra karara bağlayan mahkeme, ilk raporu dikkate alıp iki çocuğa, her bir mağdura yönelik eylemleri nedeniyle ayrı ayrı toplam 13.5 yıl hapis cezası verdi.

Şu an 22 yaşında olan ve üniversite ikinci sınıfta okuyan Volkan Kutlu, cezaevine götürüldü. Kararda, ceza ertelemesi yapılmazken, 18 yaşını geçen ikilinin cezanın 3'te 2'sini yatması gerekiyor. Cezanın dolmasına son 1 yıl kala şartlı tahliye olabilecekleri göz önüne alınırsa Kutlu ve Ç., 8 yıldan önce cezaevinden çıkamayacak. Üniversite kaydını donduran K., Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderdiği 2 sayfalık dilekçeyle "karar düzeltme" talebinde bulundu. ve "Üniversite öğrencisiyim, sicilim temiz. Okuluma devam etmek istiyorum." dedi.

Annenin isyanı: Oğlum cinayet mi işledi?



Volkan K.'nin annesi Havva S. eşinden ayrı olduğunu ve hasta bakıcılığı ile oğlunu okutmaya çalıştığını belirterek cezaya isyan etti: "Cezaevine konulduğu gün sınavı vardı. Akşam çalıştığı ders notları ile eşyalarını alıp İstanbul'a döndüm. Okul arkadaşları ve hocaları da 'kendi halinde, efendi bir çocuktu' diyerek cezaevine konulmasına şaşırdı. Çekirdeği alınan çocuk için bile şikâyetçi olmamasına rağmen, ceza verdiler. Oğlum cinayet mi işledi?"