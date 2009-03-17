Çekirdek aileden siyasetçi ve yazar çıkmıyor

“Çekirdek aileden, ana babalı evden siyasetçi ve yazar çıkmaz” diyen Okan Bayülgen, adını İstanbul koyacağı bebeği için kayınvalidesi ve kayınpederiyle büyük bir evde oturmayı planlıyor.



31 Aralık’ta Roma Büyükelçiliği’nde evlendiği reklamcı eşi Şirin Ediger ile ismini İstanbul koyacakları bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Okan Bayülgen, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Enerji Danışmanı olan kayınpederi Volkan Ediger ile kayınvalidesini, birlikte oturmak üzere İstanbul’a çağırdı. Ankara’da oturan kayınvalidesi ve kayınpederinin İstanbul’a gelmesinin ardından büyük bir evde oturmayı planlayan Bayülgen, bir arada oturmanın çocuğunun hayrına olacağını söyledi.



Katınvalidesi ve kayınpederi ile arasında “Allah aşkına beraber oturalım, Hayır, biz Ankara’da oturuyoruz, Büyük bir evde oturalım, ben her şeyi halledeceğim” şeklinde diyaloglar yaşandığını anlatan Bayülgen, şöyle devam etti: “Bunu da Hakkı (Devrim) abiden öğrendim. Döndüm kendi çocukluğuma baktım, aynı şey. Neden biliyor musunuz? Çünkü eğer büyük bir ailedeyse çocuk, yani teyzeler, nineler, dedeler varsa bir mesul çocuk oluyor. İkincisi o aileden siyasetçi çıkar, yazar çıkar. Siyasetçi ve yazar öyle çekirdek aileden, analı babalı evden çıkmaz.”

