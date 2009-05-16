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Çekimlerde yere kapaklandı

Ünlü oyuncu Natalie Portman yeni filminin çekimleri sırasında dengesini kaybedince flaşlar ardı ardına patladı.

16 Mayıs 2009 03:00

Ünlü oyuncu Natalie Portman yeni filminin çekimleri sırasında dengesini kaybedince flaşlar ardı ardına patladı.

Natalie Portman'ın zor anları - FOTOGALERİ
Natalie Portman fotoğrafları - FOTOGALERİ

Güzel yıldız setteki arkadaşının yardımıyla toparlansa da iç çamaşırının görünmesini engelleyemedi.

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