Çekimlerde yere kapaklandı

<strong>Ünlü oyuncu Natalie Portman yeni filminin çekimleri sırasında dengesini kaybedince flaşlar ardı ardına patladı. </strong><br /><br />\n <a rel="nofollow" href="http://www.tempo24.com.tr/content/galeridetay.aspx?gid=1332&param=1&pn=1&id=0&kategori=35#galeristart" target="_blank" class="editor"><span class="galeridesc">Natalie Portman'ın zor anları - FOTOGALERİ</span></a><br /><a rel="nofollow" href="http://www.tempo24.com.tr/content/galeridetay.aspx?gid=1333&param=1&pn=1&id=0&kategori=35#galeristart" target="_blank" class="editor">Natalie Portman fotoğrafları - FOTOGALERİ</a><br /><br />Güzel yıldız setteki arkadaşının yardımıyla toparlansa da iç çamaşırının görünmesini engelleyemedi. <br />