Çekilmem meydan okumadır

Zeki Sezer, genel başkanlıktan çekilmesinin bir "meydan okuma" olduğunu söyledi.



Sezer, DSP'den seçilen Zonguldak'ın Kozlu Beldesi Belediye Başkanı Ali Bektaş'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, kente eski genel başkan olarak geldiğini, ancak demokratik solcu olarak öleceğini ifade etti.



DSP'nin laik, çağdaş ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasinin ve huzurun güvencesi olduğunu savunan Sezer, şunları kaydetti:



'Elimi ayağımı çektim anlamına gelmez'



"Benim çekilmem aslında bir meydan okumadır. Ben gidiyorum artık elimi ayağımı çektim, katkı vermeyeceğim anlamına gelmesin. 'Siyasetçiler hiçbir şey yapmaz, koltuğa da oturur kalkmaz' diyenlere öyle olmadığını gösteren bir meydan okumadır. Siyasetçi denilince akla rantçı, yalancı insanlar geliyordu. Bende başarılı olamayanların bulunduğu kurumun ülkenin önünü tıkamaması gerektiğini söyleyen birisi olarak hiçbir şey olmamış gibi devam etseydim o sınıfa girerdim. DSP'de inanıyorum hepimizi açacak yeni durumlar ortaya çıkacaktır. Umutsuzluğa gerek yok. Bu aslında siyasette farklı bir inançla çalışan insanların var olduğunun gösterilmesi için fırsattır. "



Zeki Sezer, yerel seçimlerde DSP olarak umduklarını bulamadıklarını belirterek, "O nedenle öteden beri savunduğum genel başkanlık görevinden ayrıldım. Ancak demokratik solcu olarak öleceğim" diye konuştu.



Ziyarette, bazı partililerde yer aldı.

