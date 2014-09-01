Çekilme sürecinde PKK ve TSK karşılaşınca ne oldu?

Demokratik Çözüm Yürüyüşü, belgesel ve fotoğraf sanatçısı Selim Yıldız tarafından görüntülendi. Van’ın Çatak ilçesinde kalabalık bir grupla yola koyulan Yıldız, 29 gün boyunca Kato’dan Metina’ya olan yolculuğu kayıt altına aldı.

www.ozgur-gundem.com'un haberine göre, ‘Demokratik çözüm yürüyüşü’ olarak adlandırılan HPG’lilerin sınır dışına çekilme sürecini belgesel ve fotoğraf sanatçısı Selim Yıldız kayıt altına aldı. Yıldız, geri çekilme kararının alınmasının ardından yürüyüşü kayıt altına almak için 29 gün boyunca HPG'lilerle birlikte yürüdü. 1 Ağustos tarihinde Van’ın Çatak ilçesinde kalabalık bir grupla yola koyulan Yıldız’ın, Kato, Cudi ve Besta’dan geçen yürüyüşü Metina’da son buldu.



Yıldız, tanıklık ettiği tarihi yürüyüşü “29” ismini verdiği belgesele ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, belgeseli çekme nedenini şu sözlerle dile getirdi. “Bu savaşta arkadaşlarımı ve yaşıtlarımı yitirdim. Barış gelecek olması ve bir daha bu ölümlerin yaşanmaması yeterli bir nedendir.”

'29 gün boyunca sadece 5 dakika çekim izni alabildim'

‘1 Ağustos’ta yola koyulmadan önce çekim yapmak için özellikle teknik açıdan büyük zorluklarla karşılaşacağımı bekliyordum’ diyerek, çekimlerin normal şartlarda bir ekiple yapılması gerektiğini ancak şartlardan dolayı sadece kendisinin gidebildiğini söyledi.



Yıldız, “Akşam yediden sonra bütün ışıklı aletler yasak çekim yapmak yasak sadece bir yolcusun, bu da keşif uçaklarına yakalanmamak için uyulması gereken bir kural. 29 gece boyunca sadece 5 dk çekim izni alabildim” dedi. Kilometrelerin değil, günlerin hesabının yapıldığı uzun bir yolculuk olduğunu kaydeden Yıldız, “Çatak’tan Kato’ya Besta’ya, Besta’dan Cudi’ye oradan da Güney’e geçtik” diye konuştu.

Buluşma merasimleri ve vedalar

Geçiş güzergahlarında sürekli keşif uçaklarının tacizine maruz kaldıklarını da dile getiren Yıldız, “Bunun yanı sıra yol boyunca karakollardan geçmek hem çok tehlikeli hem de benim açımdan korkutucu idi. Ama gerillalar bu duruma alışıklardı. Bu işin bir tarafı sadece. Diğer tarafı ise gittiğimiz her alanda yeni insanlarla tanışmanın ve başka alanlardan gelen diğer grupların buluşmaları dağ duygularını anlatıyordu. Çünkü çoğu gerillanın geçmişte birbirleriyle anıları olmuş. Gerillaların buluşma merasimleri kadar Güney’e geçen gerillaların vedaları da ayrı bir hikaye idi” diye konuştu.

HPG'lilerle ve askerin karşılaşma anı

Yıldız, yolculuk sırasındaki en tehlikeli anın YPG'liler ile askerlerin karşılaşması olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Sınır hattından gece Haftanin’e geçerken karakola giden bir yolda askeri araca yakalandık. Araç ani fren yaptı. Anlatamam şok içinde kaldım. Gerillalar soğukkanlı davrandılar savunma pozisyonuna geçtiler. Araç geçmemizi bekledi, biz geçtikten sonra araç yukarı çıktı. Işıklarıyla etrafı taradı ve gitti.”



Belgesel, 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan 2. Uluslararası Amed Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak.