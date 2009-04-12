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Sağlık

Çekilen diş etine damak bağ dokusu tedavisi

Diş eti çekilmelerinde hastanın damağından alınan bağ dokusu kullanılarak uygulanan tedavide büyük başarı sağlanıyor.

12 Nisan 2009 03:00

Meffert İmplant Enstitüsü Başkanı Ali Arif Özzeybek, diş eti çekilmelerinde hastanın damağından alınan bağ dokusu kullanılarak uygulanan tedavide büyük başarı sağlandığını bildirdi.

Sert kıllı diş fırçasıyla çok sert ya da sık diş fırçalamanın yol açtığı fiziksel travma, dişlerin pozisyonu veya yaşlanma nedeniyle diş eti çekilmeleri görülebildiğini anlatan Özzeybek, özellikle ön bölgedeki çekilmelerin hem estetik sorunlara hem de sıcak soğuk hassasiyetine yol açtığını belirtti.

Diş etleri çok ince yapıdaki kişilerin bu sorunu yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu, bu kişilerde sorunu gidermek için yumuşak doku grefti uygulanabileceğini bildiren Özzeybek, kemik kaybının bir süre sonra diş kaybına da neden olduğunu vurguladı.

"Diş eti çekilmelerinde hastanın damağından alınan bağ dokusu kullanılarak uygulanan tedavide büyük başarı sağlanıyor. Diş eti çekilmesi sonucu açığa çıkan kök yüzeylerinin örtülmesinde bağ dokusu greftleri uygulanması günümüzde altın standart olarak kabul ediliyor" ifadesini kullanan Özzeybek, bu işlemde ortaya çıkan kök yüzeyinin örtülerek hassasiyetin durdurulduğunu, aynı zamanda dişin görünümünün de iyileştirildiğini söyledi.

Dünyaca ünlü uzmanlar Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü uzmanlar 6 gün sürecek "Uzun Süreli Cerrahi ve Ptotetetik Eğitim Programı"nda Türk meslektaşlarına eğitim verecek. 8-13 Haziranda yapılacak toplantılarda, ABD'den Prof. Dr. Craig Misch ile Prof. Dr. Roberto Marra, "Minimal İnvaziv İmplant Cerrahisi", "Bilgisayar Destekli Tedavi Planlaması ve Anında Yükleme Protokolü", "İntraoral Kemik Elde Edinme Bölgeleri", "Osterior Mandibulada Kemik Greft Elde Edinme Teknikleri" gibi konularda bilgi verilecek.

(AA)

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