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Çekiciye yüklenirken düşen otomobil hasar gördü

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde, park yasağı bulunan yerden kaldırılarak çekiciye konulan otomobil, halattan kurtulması sonucu yere düşerek hasar gördü

16 Ekim 2018 15:34

BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, park yasağı bulunan yerden kaldırılarak çekiciye konulan otomobil, halattan kurtulması sonucu yere düşerek hasar gördü.
Trafik ekipleri, ilçe merkezinde park yasağı bulunan caddeye park edilen araçları kaldırmak için çalışma yaptı. Bir iş yerinin önüne park edilen otomobil, vinçli çekici ile kaldırılmak istendi. Vinçle  kaldırılıp çekiciye yüklenmek istenen otomobil, bu sırada halattan kurtularak yaklaşık 2 metre yükseklikten yere düştü. Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kazada araçta hasar oluştu. Aracın halattan kurtulup yere düşmesi sırasında yanından geçenlerin yaşadığı korku da görüntüye yansıdı.

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