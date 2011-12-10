-Çekiç sesleri arasında geçen ömürler -Bakır Ustası Aydın Yılmaz: -''300 esnafın bulunduğu bakırcılar çarşısında şu an 6 dükkan kaldı. Artık vakit geçsin diye dükkanda tavuk besliyorum'' (Fotoğraflı/Görüntülü) ÇORUM (A.A) - 10.12.2011 - Melek Kaplan - Gelişen teknoloji, mutfakların ve çeyiz sandıklarının vazgeçilmezi olan bakır eşyalara olan ilgiyi azaltırken, bakır ustaları, mesleklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Çorum Bakırcılar Arastasının son bakır ustalarından Aydın Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, alüminyum, teflon ve çelik gibi teknoloji ürünü tencereler üretilmeden önce bakır eşyaların mutfakların baş tacı olduğunu ifade etti. Bakır mutfak eşyalarının artık ihtiyaç için satın alınmadığını, günümüzde sadece nostaljik eşya meraklılarının bakır eşyalara ilgi duyduğunu belirten Yılmaz, birkaç yıl öncesine kadar arastada çok sayıda bakırcı ustasının faaliyet gösterdiğini anlattı. Yılmaz, ''12 yaşından bu yana baba mesleği olan bu işi yapıyorum. Bakırcılık mesleği artık can çekişiyor. Çırak bulmakta zorlanıyoruz. Meslek bizden sonrada yaşatılsın istiyoruz. Bu çarşıda önceden 300'e yakın esnaf vardı. Şimdiyse 6 esnaf kaldık. Biz de süs eşyası yapıyoruz. Fakat ona da rağbet yok. Hiç siftah yapmadan dükkanı kapattığımız günler oluyor. 300 esnafın bulunduğu bakırcılar çarşısında şuan 6 dükkan kaldı. Artık vakit geçsin diye dükkanda tavuk besliyorum. İsveç cinsi tavuğum benim dükkandaki tek arkadaşım.'' -''Erkek de olsa bakırcıya, kız da olsa bakırcıya'' Yaklaşık 50 yıldır bakır işleyen Zülfükar Tosun ise geçmişte toplumun değer verdiği bakırcılık mesleğine rağbetin günümüzde bitme noktasına geldiğini vurguladı. Berber çırağı olarak iş hayatına atıldığını, kendisini bir anda o dönemin gözde meslekleri arasında yer alan bakırcılık mesleğinde bulduğunu belirten Tosun, ''Eskiden hamile bir kadın, 'karnımdaki çocuk kız da olsa bakırcıya, erkek de olsa bakırcıya' derdi. Yani kız olursa bakırcı ustasıyla evlendirilir, erkek olursa bakırcı ustası olması istenirdi. Ben de bu sevdayla mesleğe başladım. Tüm zorluğuna rağmen unutulmakta olan mesleğimi sürdürüyorum. Bu meslek bana sabırlı olmayı öğretti. Allah uzun ömür verirse örs ve çekiç elimden düşmesin isterim'' diye konuştu. Bakır eşyaların kullanımı ve bakımı konusunda da bilgi veren Tosun, kararmış kapların kalaylatılarak kullanılması gerektiğini, aksi halde zehirlenme vakalarının yaşanabileceğine işaret etti. Bakır eşyaların özel temizleyicilerle ovulabileceğini belirten Tosun, şu bilgileri verdi: ''Kıvrımlı, işlemeli, kavisli olanlar fırçayla ovulmalıdır. Kalaylı bakır kaplar su, sabun veya deterjanla temizlenmeli, kalayı aşınmış bakır pişirme kapları kalaylatılmalıdır. Bakırın temizliğinde bir avuç un, yarım kilo tuz, yarım bardak sirke, limon suyu, 3 yumurta beyazından yapılacak doğal temizleyiciler kullanılabilir. Oksitlenmeyi gidermek için sirkeyle tuz karıştırılıp bakır bununla fırçalanabilir, üzüm sirkesi ve otomobil yağıyla ovarak da eski bir görünüm verebilirsiniz. Ancak bu temizleme yöntemleri yalnızca doğal bakır ürünler içindir. Nikelle kaplı ürünleri yıkamanız gerekiyorsa elde duru suyla yıkayıp pamuklu bezle iyice kurulayın, gerekmedikçe yıkamayın.'' (MLK-ESM-İSM-FFS)