Ceketini astıramayınca THY uçağından indi

THY'ye ait bir uçakla Saraybosna’ya gidecek olan bir yolcu, "Ceketimi asar mısın?" talebine olumsuz yanıt alınca, uçmaktan vazgeçti.

DHA'da yer alan habere göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) saat 18.55’te Saraybosna’ya gidecek olan uçağı yolcu alımına başladı. Bu sırada, uçakta Bussines Class’ta yolculuk eden yabancı uyruklu W.L. adlı yolcu, kabin memuruna ceketini uzatarak asmasını istedi. Kabin memuru ise ‘Uçakta askılık dolu, ceketinizi asamam’ diye karşılık verdi.

Bu cevap üzerine, yolcu, "O zaman ben uçmayayım’ dedi. Kabin memurunun "Siz bilirsiniz" demesi üzerine, W.L. uçaktan indi. Yolcu, THY yetkililerine bilet değişikliği talebinde bulundu.