T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ceketini astıramayınca THY uçağından indi

Türk Hava Yolları'yla Saraybosna'ya gidecek olan yolcunun talebi krize yol açtı

04 Kasım 2014 12:56

THY'ye ait bir uçakla Saraybosna’ya gidecek olan bir yolcu, "Ceketimi asar mısın?" talebine olumsuz yanıt alınca, uçmaktan vazgeçti.

DHA'da yer alan habere göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) saat 18.55’te Saraybosna’ya gidecek olan uçağı yolcu alımına başladı. Bu sırada, uçakta Bussines Class’ta yolculuk eden yabancı uyruklu W.L. adlı yolcu, kabin memuruna ceketini uzatarak asmasını istedi. Kabin memuru ise ‘Uçakta askılık dolu, ceketinizi asamam’ diye karşılık verdi. 

Bu cevap üzerine, yolcu, "O zaman ben uçmayayım’ dedi. Kabin memurunun "Siz bilirsiniz" demesi üzerine, W.L. uçaktan indi. Yolcu, THY yetkililerine bilet değişikliği talebinde bulundu.

ETİKETLER

thysaraybosnauçaktalepceket asmayabancı yolcureddedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24