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Yaşam

Ceketi uçaktan attırdı!

Ceketini yanındaki koltuğun üzerinden alması için uyarılan yolcu, "Ceketimde bomba mı var?" diye bağırınca gözaltına alındı.

21 Aralık 2008 02:00

Ceketini yanındaki koltuğun üzerinden alması için uyarılan yolcu, "Ceketimde bomba mı var?" diye bağırınca gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Havalimanı’nda İzmir’den Köln’e gidecek özel hava yolu şirketine ait uçağa binen Yasin Y., ceketini çıkararak yanındaki boş koltuğun üzerine bıraktı.

Bir süre sonra yanına gelen uçakta görevli hostes, Almanya’da çalıştığı öğrenilen Yasin Y.’ye ceketini kabin bagajına koymasını istedi. Ceketini bagaja koymayan yolcu ile hostes arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yasin Y., "Ceketimde bomba mı var ki bu kadar ısrar ediyorsunuz?" diye bağırdı.

Bunun üzerine uçağa çağrılan Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Yasin Y’yi gözaltına aldı.

Yasin Y.’nin bagajında ve üzerinde yapılan aramada suç unsuru herhangi materyale rastlanmadı.

Zanlı işlemleri tamamlandıktan sonra "güvenlik güçlerini yanıltmak ve paniğe yol açmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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