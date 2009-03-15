‘Ceketi koysam kazanırız’ devri bitti

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasette "ceketi koysam kazanırız devri"nin geride kaldığını belirterek, "Bizim anlayışımız cekete oy istemek değil, adama oy istemektir" dedi.



Kurtulmuş, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı'nca Topçu Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



"29 Mart akşamından itibaren Türkiye'de bundan sonraki genel seçimin öncü yürüyüşünü Urfa'dan başlatacağız. Saadet Partisi ve milli görüş, Hz. İbrahim'in şehrinden yeniden yükselecek. Siyasette ceketi koysam kazanırız devri geride kalıyor. Bizim anlayışımız cekete oy istemek değil, adama oy istemektir, insana oy istemektir."



Sözlerini "Saadet Partisi olarak meydanlara, kavga yapmaya gelmiyoruz, çözüm üretmeye, fikrimizi söylemeye geliyoruz" diye sürdüren Kurtulmuş, IMF'ye bağlı kalarak, Türk insanının refah içinde yaşamasını beklemenin mümkün olmadığını ifade etti. Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin, ABD ve İsrail'in gölgesinde bir Orta Doğu projesi sürdürmesi mümkün değildir. Zaman, derlenme ve toparlanma devridir. Yeniden bütün Türkiye'de güçlü bir şekilde Saadet Partisi etrafında toplanma vaktidir. Daha evvel hangi partiye oy vermiş olursa olsun. İster AKP, ister CHP ister DTP ister DP, ya da ben siyasetle ilgilenmem, kimseye oy vermedim desin. Bütün kardeşlerimizi yeniden Saadet Partisine bekliyoruz. Saadet Partisi maneviyatçı bir partidir, yerli bir partidir. Yani Moskova'da, Brüksel'de, Tel Aviv'de, Washington'da ne olduğunu bilir, ama buralardan esen rüzgârlarla yönünü değiştiremez, rotasını değiştiremez.



Saadet Partisi ayakları Anadolu toprakları üzerine basmayan, bu topraklardan gücünü almayan hiç bir sese, hiç bir siyasete kulak asmaz, yola dönüp bakmaz. Saadet Partisi özgürlükçü, adaletçi ve herkesin refahını isteyen bir partidir. Bu topraklarda yaşayan hiç bir vatandaşımızın hiç bir Türk'ün hiç bir Kürt'e, hiç bir Kürt'ün hiç bir Arap'a, hiç bir Arap'ın hiç bir Çerkez'e üstünlüğü, ayrıcalığı yoktur ayrımcılığı olmaz. Saadet Partisi anti emperyalist bir partidir. Dünyadaki zalimlere ve sömürücülere karşı, bu milletten yanadır, mazlumlardan yanadır. Her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alır. Bu görüşleri kim benimsiyorsa hoş gelsin sefa getirsin."



(AA)

