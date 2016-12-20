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BBC Türkçe

Çek tenisçi Petra Kvitova'ya evinde bıçaklı saldırı

Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu olan Çek tenisçiye evinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırgana direnmeye çalışırken sol elinden yaralanan Kvitova, "Hayatta kaldığım için şanslıyım" dedi.

20 Aralık 2016 22:51

Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu olan 26 yaşındaki ünlü Çek tenisçi Petra Kvitova, ülkesinde Prostejov kentindeki evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Petra Kvitova saldırıda sol elinden yaralandı.

Kendisini gaz sayaçların ölçen bir görevli olarak tanıtan saldırganın Kvitova'nın boğazına bıçak dayadığı, yaklaşık 5 bin Çek Kronu (Yaklaşık 675 Türk Lirası) nakit para çalarak kaçtığı bildiriliyor.

BBC'nin edindiği bilgilere göre solak tenisçi, sol elinin dört parmağından yaralandı.

Tenis kariyeri tehlikeye giren Kvitova ameliyata alındı.

Kvitova ise sosyal medyada yayımladığı mesajda "Hayatta kaldığım için şanslıyım" dedi.

2011 ve 2014'te Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon olan Kvitova halen dünya sıralamasında 11. sırada bulunuyor.

Petra Kvitova menajeri Karel Tejkal ise olayın bir ev soygunu olduğunu söyledi.

Karel Tejkal "Sıradan bir suçtu, kimse onu Petra Kvitova olduğu için hedef almadı" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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