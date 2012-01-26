-Çek tasarısının 3 maddesi kabul edildi TBMM (A.A) - 26.01.2012 - Karşılıksız çekle birlikte aynı zamanda dolandırıcılık, belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesinin yanı sıra, kişi, TCK'nın ilgili hükümlerine göre de cezalandırılacak. TBMM Genel Kurulunda, Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ilk 3 maddesi kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, 3. madde üzerinde bir önerge verdi. Kabul edilen önergeye göre, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı; karşılıksız çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde de verilecek. Böylece, karşılıksız çekle birlikte aynı zamanda dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesinin yanısıra, kişi, TCK'nın ilgili hükümlerine göre de cezalandırılacak.