Çek tartışmasında bacağından vuruldu

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda bir otomobil galerisinde 2 kişi arasında çek konusunda çıkan tartışmada 31 yaşındaki Abdulkadir Tarakçı, tabancayla 41 yaşındaki Lokman Gençoğlu\'nu bacağından vurdu.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı D-650 Karayolu üzerinde bulunan bir oto galericide meydana geldi. Oto galericide buluşan Abdulkadir Tarakçı ve Lokman Gençoğlu aralarındaki alışveriş sırasında verilen çek nedeniyle oluşan sıkıntı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Abdulkadir Tarakçı üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş ederek Lokman Gençoğlu\'nu sol bacağından vurdu. Sevk edilen 112 Acil ekibi yaralanan Lokman Gençoğlu\'na müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Lokman Gençoğlu tedavi altına alındı. Abdulkadir Tarakçı olayın ardından kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Abdülkadir Tarakçı\'yı yakalamak için çalışma başlattı.



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