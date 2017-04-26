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Dünya

Çek parlamentosu, Ermeni katliamını 'soykırım' olarak tanıdı

Ermeni katliamını 'soykırım' olarak tanıma kararına 104 vekil tarafından 'Evet' oyu verildi

26 Nisan 2017 23:41

Çek parlamentosunun alt kanadı, dün düzenlediği oturumda, Ermeni katliamını 'soykırım' olarak tanıdı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tigran Balayan, Çek parlamenterlerin Ermeni katliamını 'soykırım' olarak tanıma kararına 104 vekil tarafından 'Evet' oyu verildiğini açıkladı.

Rus basınında yer alan haberlere göre Çekya Devlet Başkanlığı Sözcüsü İrji Ovçaçek, Başkan Miloş Zeman'ın Çekya'daki Ermeni topluluğun ruhani liderine gönderdiği mektubun metnini gazetecilere aktardı. Mektupta, "(Osmanlı İmparatorluğu'ndaki) Ermenistan topraklarında yapılan toplu Ermeni katliamın 102. yıldönümünü anıyoruz. Ben birkaç kez bizzat, en son Ermenistan ziyaretim sırasında ve geçtiğimiz yılın haziranında Devlet Başkanı Serj Sarkisyan ile yaptığım görüşmede katliamları 'soykırım' olarak adlandırdım" ifadelerine yer verildi.

 

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