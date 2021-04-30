Çek ödemelerindeki kaosla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: Hesapta para varsa hemen ödenebilir

Ticaret Bakanlığı ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına denk gelen çeklerin bu tarihler arasında bankaya ibrazı halinde, hesapta karşılığının bulunması kaydıyla ödenmesi gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı çek ibraz süresi konusundaki tartışmalar ve yaşanan kaos üzerine bir açıklama yaptı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bu itibarla, düzenlemenin amacı ve gerekçesi de dikkate alınarak, ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerekmektedir. Bu hususta oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili kurumlara bildirim yapılmıştır.“

Ne olmuştu?

Tam kapanma ile ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen çeklerin 1 Haziran’dan sonraya ertelenmesi piyasalarda kaos yaratmıştı. Bankalar hesapları müsait olan hesapların çeklerini de ödememesi nedeniyle piyasaları tam anlamı ile kilitlenmişti.

İş dünyası şikayetçiydi

İş dünyası temsilcileri çek takaslarında getirilen erteleme dolayısıyla, çeklerin tahsil edilememesi durumunda nakit sıkışıklığı yaşanabileceğine dikkat çekmişti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu söz konusu düzenlemenin bütün sistemi kilitlediğini belirterek kararla ilgili düzenleme çağrısı yapmıştı.