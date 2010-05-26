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Çek model Kurkova İstanbul'da

Dünyaca ünlü Çek model Karolina Kurkova özel bir davete katılmak için bugün İstanbul'a geldi.

26 Mayıs 2010 03:00

T24- Dünyaca ünlü Çek model Karolina Kurkova, özel bir davete katılmak üzere İstanbul'a geldi. Victoria's Secret'in en gözde modellerinden olan Kurkova, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla New York'tan İstanbul'a "First Class" uçarak geldi.


Bir gayrimenkul şirketinin bu akşam Çırağan Palace Kempinski'de düzenleyeceği özel davete katılacak olan Kurkova, Atatürk Havalimanı'na gelişinde gazetecilere el sallayarak selam verdi. 


Sempatik tavırları ve rahat hareketleriyle dikkati çeken Kurkova, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve İstanbul'a ilk gelişi olduğunu belirterek, Türkiye hakkında daha önce güzel sözler duyduğunu söyledi. İstanbul'un tarihi ve güzel bir kent olduğunu bildiğini de ifade eden Karolina Kurkova, turist olarak gezmek için de Türkiye'ye gelmek istediğini belirtti.


New York'tan İstanbul'a gelirken THY ile ilk kez uçtuğunu belirten Kurkova, bu ilk deneyiminden çok memnun kaldığını da belirtti. 


Atatürk Havalimanı "Prime Class" görevlisinden "Merhaba", "Nasılsınız?", "Teşekkür ederim" gibi birkaç Türkçe kelime de öğrendiğini anlatan Kurkova, bu gece katılacağı özel davetin ardından yarın Türkiye'den ayrılacağını sözlerine ekledi.

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