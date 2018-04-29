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BBC Türkçe

Çek mahkemesi Salih Müslim'in serbest bırakılmasına karar verdi

Prag'da hakim karşısına çıkarılan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim için serbest bırakılması kararı verildi. Ankara Müslim'in Türkiye'ye iadesini talep ediyordu.

29 Nisan 2018 20:30

Prag'da bugün hakim karşısına çıkarılan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in avukatı, müvekkilinin serbest bırakılması kararı verildiğini duyurdu. Ankara Müslim'in Türkiye'ye iadesini talep ediyordu.

Türkiye'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı Salih Müslim, haftasonu Prag'da gözaltına alınmıştı.

Türkiye, Salih Müslim'in iade talebi için gerekli belgeleri Pazartesi günü Çek makamlarına iletmiş, Müslim'in 16 ila 40 gün arasında geçici olarak gözaltında tutulmasını talep etmişti.

Başbakan Binali Yıldırım, Salih Müslim'in tahliye haberinden önce AKP'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Çek Cumhuriyeti'nin Müslim'i iade etmesini beklediklerini, bunun Prag için 'imtihan günü' olduğunu ifade etti.

Binali Yıldırım grup toplantısında şunları söyledi:

"PKK/PYD elebaşlarından Salih Müslim 24 Şubat'ta Çekya'da gözaltına alındı. Bu teröristin iadesi için gerekli çalışmaları başlattık. Gerekli temaslar sürüyor. Gün NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür. Dileriz ki Çekya bu teröristi bize iade eder. Sonuç ne olursa olsun, şu kesindir. Bundan sonra eli kanlı terör örgütlerinin elebaşları ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler. Dünyayı onlara dar etmeye devam edeceğiz."

Salih Müslim'e karşılık Türkiye'de 'YPG bağlantılı oldukları' şüphesiyle tutuklu bulunan iki Çek vatandaşının takas edileceği söylentilerini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yalanlamıştı.

AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, Salih Müslim için geçici tutuklama beklendiğini dile getirmişti.

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