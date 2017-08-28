T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Çek lider Zeman'dan haşema eleştirisi

Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman ülkesindeki kamuya açık yüzme havuzlarında haşema giyilmesini eleştirdi.

28 Ağustos 2017 22:41

Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Blesk gazetesine verdiği demeçte, Çek Cumhuriyeti'ndeki yüzme havuzlarına Arap giysisiyle girilmesi için hiçbir neden görmediğini ifade etti. Zeman bu sözlerine neden olarak da "Temel hijyen açısından bakıldığında bu tekstil ürünlerinin ne kadar kir tuttuğunun hiçbir zaman bilinememesini” gösterdi.

Kadınların örtünmesinin ise görünüşleriyle bağlantısı olduğuna işaret eden 72 yaşındaki Zeman, bazı kadınların "mümkün olduğunca çok örtünmeleri” gerektiğini dile getirdi.

Haşema tartışması

Önümüzdeki yıl Ocak ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan Zeman, daha önce de İslam'a karşı açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Çek Cumhuriyeti'ndeki kamuya açık yüzme havuzlarında haşema giyilmesine yönelik farklı uygulamalar bulunuyor. Bazı havuzlarda kadınların sadece yüzlerini, ellerini ve ayaklarını açık bırakan haşemaya izin verilirken, bazı havuzlarda haşemeya müsaade edilmiyor.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bir yüzme havuzunda haşemalı turistlerin fotoğraflarının yayınlanması, Çek medyasında ve sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, JD/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Milos ZemanCumhurbaşkanı Milos Zeman BleskCumhuriyetiArapZemanOcakPragDeutsche Welle Türkçe dpa JD/CÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24