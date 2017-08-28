Çek lider Zeman'dan haşema eleştirisi

Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Blesk gazetesine verdiği demeçte, Çek Cumhuriyeti'ndeki yüzme havuzlarına Arap giysisiyle girilmesi için hiçbir neden görmediğini ifade etti. Zeman bu sözlerine neden olarak da "Temel hijyen açısından bakıldığında bu tekstil ürünlerinin ne kadar kir tuttuğunun hiçbir zaman bilinememesini” gösterdi.

Kadınların örtünmesinin ise görünüşleriyle bağlantısı olduğuna işaret eden 72 yaşındaki Zeman, bazı kadınların "mümkün olduğunca çok örtünmeleri” gerektiğini dile getirdi.

Haşema tartışması

Önümüzdeki yıl Ocak ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan Zeman, daha önce de İslam'a karşı açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Çek Cumhuriyeti'ndeki kamuya açık yüzme havuzlarında haşema giyilmesine yönelik farklı uygulamalar bulunuyor. Bazı havuzlarda kadınların sadece yüzlerini, ellerini ve ayaklarını açık bırakan haşemaya izin verilirken, bazı havuzlarda haşemeya müsaade edilmiyor.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bir yüzme havuzunda haşemalı turistlerin fotoğraflarının yayınlanması, Çek medyasında ve sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı.

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dpa, JD/CÖ