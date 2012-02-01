-Çek Kanununda değişikliğe ilişkin iki madde kabul edildi TBMM (A.A) - 31.01.2012 - TBMM Genel Kurulunda, Çek Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısının iki maddesi daha kabul edildi. Genel Kurulda grup önerilerinin ardından gündeme geçildi. Daha önce İçtüzük değişikliği teklifinin bugün görüşüleceği planlanmasına karşılık, görüşmeleri yarım kalan Çek Kanununda değişiklik yapan tasarıya geçildi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, tasarının 4. maddesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, şimdiye kadar adli para cezası alınmış kişilere bu paraların geri iadesinin söz konusu olmadığını bildirdi. MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, ''Tasarının yasalaşmaması halinde 100 bin kişinin cezaevine gireceği söylendi. Halen cezaevlerindeki sayı da bu kadar. Cezaevlerinin yeni girecekleri almayacağı için mi bu tasarı hazırlandı?'' diye sordu. Kalkınma Bakanı Yılmaz, çekle ilgili çok sayıda davanın söz konusu olduğunu belirterek, ''2010 yılı itibarıyla 405 bin 704 dava söz konusu. Çok kabarık bir rakam. Yargıtayda, dairelerde 53 bin 544, başsavcılıkta 163 bin 221 olmak üzere toplam 217 bin 165 dosya var. Fiilen hükümlü sayısı 1457, fakat Yargıtaydaki dosya sayısına baktığımızda, sürecin devamı halinde sayının daha üst noktalara gideceği görülüyor. Tedbir alınmaması durumunda ciddi sonuçları olduğu görünüyor. Düzenlemenin bir çok amacı var. Bu tabi bir sonuç, tek amacının bu olduğunu söylemek mümkün değil. Ama bir sonucu da bu dosyaların, adli yükün azalmasıdır'' diye konuştu. MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın ''Ekonomik olarak karşılıksız çeklerin Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki oranı nedir?'' sorusuna karşılık Bakan Yılmaz, ''Karşılıksız çekin GSYİH içindeki oranı 2008'de 1.4, 2009'da 1.64, 2011'de 0.68 olmuş, oldukça gerilemiş. GSYİH hesaplanırken yurtiçinde bir yıl içinde üretilmiş toplam mal ve hizmetlerin bedeline bakılır. Ödeme sistemi içinde karşılığı olup olmadığı ve oradaki hukuksuzluklar toplam varlığın tutarını, mal ve hizmetin değerini değiştirmez. Milli geliri değiştirdiğini ifade edemeyiz'' dedi. Yılmaz, ''düzenlemenin ekonomik yönü'' ile ilgili soruyu yanıtlarken, işin ekonomik etkilerinin ayrıntılı şekilde analiz edildiğini belirterek, ''Bir sakınca görülmeyerek, ekonomik gidişatımız açısından herhangi bir sıkıntı doğurmayacağı düşünülerek Meclise gönderildi'' karşılığını verdi.