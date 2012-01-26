'Çek kanunu PKK'nın işine yarar'

T24 - TBMM Genel Kurulunda görüşülen Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, mafyanın “belini kıran” Hükümete teşekkür etti.



Ancak bu yasadan sonra çek tahsilatçılarının tekrar devreye gireceğini iddia eden Türkkan, “Şu anda örgütlü olan, çeki tahsil edebilecek faaliyette olan bir tek PKK var. PKK'ya sigara kaçakçılığının dışında yeni bir gelir kapısı daha açıyorsunuz. Bilginiz olsun, burada da göreceksiniz, duyacaksınız” dedi.





'CEZAİ İŞLEM YAPILMASINDA HİÇ BİR ENGEL YOK'



Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, tasarı hazırlanırken, ilgili tüm sivil toplum örgütleriyle görüşüldüğünü hatırlattı.



“Çek teminatsız bir evrak değil” diyen Bozdağ, bankalara bin TL'ye kadar ödeme yükümlülüğü getirilmesinin, bankaları çek defteri verirken daha çok araştırmaya sevk edeceğini kaydetti.



Bozdağ, “İnsanlar karşılıksız çek vererek başkalarını dolandırmak isterse, dolandırıcılık hükümlerinden dolayı hakkında cezai işlem yapılmasında hiç bir engel yoktur” dedi.



Mevcut durumda da karşılıksız çeke hapis cezası olmadığını ifade eden Bozdağ, “Adli para cezası var, adli para cezası ödenmediği zaman infaz aşamasında hapis cezasına dönüştürülüyor. Karşılıksız çeke hapis cezası verilen dönemi gördük, tekrarı halinde hapis cezası verilen dönemi gördük. Adli para cezasının ödenmemesi halinde hapis cezasının uygulandığı dönemi yaşadık. 3 dönemde de başarılı olamadık. Şimdi vatandaşı mağdur etmeyecek bir düzenleme yapıyoruz” diye konuştu.



Bozdağ, “Vatandaşlar mağdur olacak ve bu paralar tahsil edilemeyecek” gibi yaklaşımların doğru olmadığını ifade ederek, çekin karşılıksız çıkması halinde icra yoluyla tahsil edilmesi uygulamasının devam edeceğini kaydetti. Bozdağ, “Eskiden de yüz binlerce karşılıksız çek vardı. Hapis cezası engel olmuş mu? Olmamış” dedi.





