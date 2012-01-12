-Çek Kanunu değişiyor TBMM (A.A) - 12.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, karşılıksız çek kesmekten dolayı cezaevinde bin 457 kişinin bulunduğunu belirterek, ''Bununla ilgili Yargıtay'daki dosya sayısı 217 bin 165, savcılıklar ile derece mahkemelerinde ise 400 bin'' dedi. TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen tasarının görüşmelerinde konuşan Ergin, ilgili yasada, ''karşılıksız çek keşide etme suçu için adli para cezası öngörülmüş olmasına rağmen, bu para cezasının ödenememesi durumunda infazın, para cezasının hapis cezasına dönüştürülmesi suretiyle yerine getirildiğini'' bildirdi. Borcunu ödeyemeyen kişi hakkında hapis cezası uygulanmasının, bu kişinin ticari hayatının sona ermesine neden olduğunu ve aynı zamanda da borçlarını ödeme ihtimalini ortadan kaldırdığını belirten Ergin, Anayasa'da ''Hiç kimse sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz'' denildiğini kaydetti. ''Çek Yasasından kaynaklanan olumsuzlukları gidermek amacıyla, akla gelen ilk çözüm karşılıksız çek keşide etmenin suç olmaktan çıkartılarak, bu eylem için herhangi bir yaptırım uygulanmamasıdır'' diyen Ergin, şöyle konuştu: ''Ancak çekin ekonomik hayatta ifa ettiği görevde bir zafiyet yaşanmaması için, karşılıksız çek keşide etme eyleminin tamamen yaptırımsız bırakılması uygun bir çözüm olarak görülmemektedir. Bu nedenle karşılıksız çek keşide etme eylemi için idari nitelikte bir yaptırım uygulanması durumunda, hem karşılıksız çek keşide etme fiili yaptırımsız kalmayacak, hem de sözkonusu sakıncalar giderilmiş olacaktır. Tasarıda karşılıksız çek keşide etme eylemi için idari nitelikte bir tedbir olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanması öngörülmektedir.'' -''İdari yaptırımı savcılar uygulayacak''- Bakan Ergin, karşılıksız çek keşide etme eylemine idari yaptırım uygulanması durumunda, bu yaptırımı kimin uygulayacağının önemli olduğunu belirtti. Bu idari yaptırımın cumhuriyet savcıları tarafından uygulanacağını belirten Ergin, ''Bunun savcılar tarafından yapılmasının bir nedeni de çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bakımından işleyen sistemin devam etmesinin sağlanmasıdır'' dedi. Ergin, Çek Kanununa göre, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgilerin, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi aracığıyla Merkez Bankasına bildirildiğini bildirdi. ''Bu yasağın adli makamlar dışında bir merci tarafından verilmesi durumunda, yeni bir sistem veya altyapı kurulmasına ihtiyaç olacaktı'' diyen Ergin, tasarıya göre, idari yaptırım sürecinin nasıl işleyeceğini anlattı. Bakan Ergin, tasarının getireceği faydaları şöyle sıraladı: ''Tasarının geçmesi halinde, ceza hukukunun son çare olma özelliğine uyum sağlanmış olacak. Adli para cezasının ödenmemesi durumunda infazın hapis cezasına dönüştürülmek suretiyle yapılmasından kaynaklanan sıkıntılar giderilmiş olacaktır. Borçlu devlete para cezası ödeme zorunda olmayacağından, alacaklının alacağına kavuşması ihtimali yükselecektir. Uygulamada karşılıksız çek keşide etme suçunun şekli suç olarak görülmesi ve bunun suçun esasen kasten işlenebilecek bir suç olmasına rağmen kişinin kastının aranmamasından kaynaklanan olumsuzluklar giderilmiş olacaktır. Uyuşmazlık, ceza adalet sistemi dışına çıkmış olacağından, karşılıksız çek keşide etme eyleminin mahkemelere ve Yargıtay'a yığılması önlenecektir.'' Sadullah Ergin, bu suçtan dolayı cezaevinde bin 457 kişinin yattığını belirterek, Yargıtay'da bununla ilgili bulunan dosya sayısının 217 bin 165, savcılıklar ile derece mahkemelerinde ise yaklaşık 400 bin dosya bulunduğunu bildirdi. -''İlk defa millet için bir şey yapıyoruz''- CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, hiç kimsenin ekonomik suçtan dolayı cezaevine girmemesi gerektiğini ifade ederek, ''İşadamının 4 trilyon alacağı var ancak 400 bin lira için hapse girme ihtimali var'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'li milletvekillerinin yaptığının tersini yaptığını kaydeden Aygün, ''Genel Kurulda AK Parti'liler elini kaldırdı ben indirdim, onlar indirdi ben kaldırdım, sadece bunu yaptım'' dedi. Sinan Aygün, ilk kez bu dönem milletvekili olduğunu anımsatarak, ''İlk defa millet için bir şey yapacağımıza inanıyorum. Bence bundan önce bir şey yapmadık'' diye konuştu. -''Alacakların haklarını da korumak gerekiyor''- AK Parti Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün tasarının uygun ama eksik bir tasarı olduğunu ifade etti. Düzenlemenin hem çek mağdurlarına fayda getirmesi hem de çek alacaklarının haklarını koruması gerektiğine işaret eden Akgün, ''Ekonomik suçlara ekonomik ceza doğru ama alacakların haklarını koruyan bir düzenlemenin de tasarı içinde olması gerekir'' dedi. Akgün, bankaların sorumluluklarını arttıracak bir sigorta sisteminin de devreye sokulması gerektiğini söyledi. -''En fazla oraya geliyor''- Adalet Bakanı Ergin, kurulma çalışmaları devam eden risk santralizasyon merkezinin oluşturulmasıyla, alacaklının haklarını koruma yönünde bir merkez kurulmuş olacağını söyledi. ''Sistem şöyle işleyecek: Kredili alışveriş yapmak isteyen kişi alışveriş yapacağı kişiye gittiğinde, alacaklı olan kişi muhatabının pozitif sicili ile negatif sicilini aynı anda görecek'' diyen Ergin, bu sistem devreye gireceği için alacaklının haklarının korunmuş olacağını belirtti. MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, ''Silah bizim güvencemizdir'' diyen milletvekilleri hakkında fezleke gelip gelmediğini sordu. Bakan Ergin, bu soruya, ''500'in üzerinde fezleke var, en fazla oraya geliyor'' dedi.