Çek ibraz ertelemesinde kargaşa sürüyor: Piyasadaki çeklerin yüzde 30'u ödenmiyor

Vadesi 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında olan çeklerin ibrazının tam kapanma gerekçe gösterilerek 1 Haziran'a ertelenmesi, piyasada sıkıntılar yaratmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın "Çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi" talimatı, paniği azaltsa da, piyasadaki sorunun devam ettiği görüldü.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından piyasadaki çeklerin yüzde 30'unun ödenmediği belirtildi. Normal dönemlerde yüzde 1-2 arasında değişen karşılıksız çek oranının Mayıs'ta yüzde 20'lere çıkması bekleniyor.

Ödenmeyen çeklerin önemli kısmı keyfi olarak ertelendi

Bloomberg'den Sefer Yüksel'in haberine göre ödenmeyen çeklerin oranı yüzde 30. Bu yüzde 30'un bir kısmını ihtiyacı olduğu ve imkan tanındığı için ödemelerini erteleyen kişiler oluşturdu. Ancak ödenmeyen çeklerin önemli bir kısmını, işleri iyi olduğu halde keyfi olarak ödemelerini yapmayan kişiler oluşturdu.

Öte yandan düzenlemenin ilk gününde piyasada ciddi bir kaos yaşandığı kaydedilirken, söz konusu kaosun biraz azaldığı ve nakit döngüsünün kısmen normale döndüğü belirtildi.

Mart ayında takasa giren çek miktarının ise 1,2 milyon adet ve toplam tutarı ise 78 milyar TL oldu. Mart ayında karşılıksız çek oranı ise yüzde 1 seviyelerindeydi.

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