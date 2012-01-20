-Çek düzenlemesi alacaklının lehine MALATYA (A.A) - 20.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, açıklanan yargı paketlerinde Çek Yasasıyla ilgili eleştiriler konusunda, ''Şu anda işleyen sistem alacaklının lehine falan değil. Aradan biz devleti çıkarıyoruz. O açıdan getirdiğimiz sistem alacaklının lehinedir'' dedi. Malatya Valisi Ulvi Saran'ın makamında ziyaret eden Bakan Ergin, Valilikte yaptığı konuşmada, bakanlığın görev ve sorumluluklarındaki hizmetlerin işleyişini yerinde görmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Malatya'daki yargı alanında ihtiyaçların tespiti ve mevcut problemlerin masaya yatırılması konusunda çalışmalar yapıldığını dile getiren Ergin, ceza infaz kurumlarının da durumunu değerlendirdiklerini ve bu konuda bir çalışma yapıldığını kaydetti. Ergin, Bakanlık olarak Malatya için de bu konuda her türlü yatırımı yapacaklarını ifade etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Ergin, ''açıklanan yargı paketleri kapsamında çek davalarıyla ilgili alacaklıların mağdur olacağı yönünde eleştiriler'' olduğunun belirtilmesi üzerine, eksik bilgiye dayalı değerlendirmeler yapıldığını söyledi. Mevcut çek yasasında karşılıksız çek keşide etmiş olanların hürriyeti bağlayıcı cezalara çarptırılmalarının ikincil cezalar olduğunu belirten Ergin, ''İlk defa adli para cezasına çarptırılıyorlar. Adli para cezasını ödemediği takdirde hürriyeti bağlayıcı ceza alıyorlar'' dedi. Çek keşide eden kişinin adli para cezasını alacaklıya değil, devlete ödediğini hatırlatan Ergin, alacaklının yine alacağıyla buluşamadığını söyledi. Ergin, ''Şu anda işleyen sistem alacaklının lehine falan değil. Aradan biz devleti çıkarıyoruz. O açıdan getirdiğimiz sistem alacaklının lehinedir. Türkiye'de karşılıksız çek oranları tedavülde olan çekin çok az bir kısmıdır'' diye konuştu. Alacaklıyı koruyacak sistemin Merkez Bankası bünyesinde kurulan Risk Santralizasyon Merkezi olduğunu vurgulayan Ergin, şunları kaydetti: ''Bununla kredili alışveriş yapmak isteyenler, satıcı kişi, borçlanmak isteyenin hem pozitif hem negatif sicilini görme imkanına kavuşuyor. Ticaret hayatında esnaflık faaliyetine devam etmek isteyenler, mecburen çeklerini ödemek zorundalar. Aksi halde çek hesabı açamayacaklar, çek defteri alamayacaklar ve çek keşide edemeyecekler. Bu açıdan yeni getirilen sistemde alacaklılarımızın da hukukunu korumaya dönük çok önemli tedbirler var.'' Bu konuların detaylı olarak kamuoyuyla paylaşılamadığını dile getiren Ergin, vatandaşların, esnafın endişe etmemesini, onların alacak hakkını koruyacak önemli tedbirler geliştirildiğini ve bunların ileride kamuoyuyla paylaşılmasına devam edileceğini söyledi. -Bölge mahkemeleri 2013 adli yıl açılışında faaliyete geçecek- Bakan Ergin, bir başka soru üzerine Türkiye'de 15 Bölge Mahkemesi kurulmasının planlandığını söyledi. 2013 yılı Adli Yıl Açılışında bölge mahkemelerinin faaliyete geçeceğini dile getiren Ergin, bölge mahkemelerinin daha sonra yaygınlaştırılacağını, Malatya'da da bu etapta bölge mahkemesi açılmasının söz konusu olabileceğini ifade etti. Valilik ziyaretinin ardından Malatya Adliyesi'ne geçen Bakan Ergin, burada Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın ile hakim ve savcılarla basına kapalı olarak görüştü. Ardından Malatya Barosu'nu ziyaret eden Ergin, yargı sisteminin işlevsel hale getirilmesi amacıyla hakim ve savcıların taleplerini dinlediklerini söyledi. Malatya Adliyesi'nin iş yüküyle ilgili bir çalışma yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Ergin, yetkili savcılıkların iş yükünün Türkiye genelinde belli kriterlere göre hesaplandığını belirtti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bu değerlendirmeleri yaparken belli kriterler uyguladığını hatırlatan Ergin, Malatya'nın da bu kriterlere göre değerlendirildiğini, ancak talepler olması durumunda tekrar değerlendirilebileceğini ifade etti. Adliye binaları ve ceza evleri noktasında bir bina ihtiyacı olup olmadığını incelemeye devam ettiklerini dile getiren Ergin, ''Şu anda ceza infaz kurumlarındaki ihtiyaç biraz daha öncelikli gözüküyor. Ama Adalet Bakanlığının karşılaması gereken Malatya'nın her türlü ihtiyacı konusunda, Malatya çok önemli illerden biri, duyarlı olacağız'' diye konuştu. -Avukatlık Yasası- Bir başka gazetecinin ''Avukatlık Yasası'yla ilgili bir çalışma var mı?'' sorusu üzerine Ergin, yasayla ilgili bir hazırlık yapılmaya devam edildiğini ve Barolar Birliğiyle temas halinde olduklarını söyledi. Ergin, şöyle devam etti: ''Barolar Birliğimiz barolarımızdan görüşler istedi. Üzerinde çalıştıkları bir taslak var. O taslağı olgunlaştıracaklar. Kısa süre içerisinde bizimle paylaşacaklar. Biz meslek örgütüne rağmen bir yasa yapmayı arzu etmiyoruz. Bu açıdan uzunca bir süredir barolarımızdan, barolar birliğimizden yeni avukatlık yasasıyla ilgili önerilerini çalışmalarını beklediğimizi ifade ettik. Ama şunu da burada söyleyeyim; Belli bir süre daha bekleyeceğiz. İnşallah, umarım o süre içerisinde önerileri almış oluruz. Aksi halde bizim resen bir çalışma yapmamız gerekecek. Bunu çok arzu etmiyoruz doğrusu.'' Bakan Ergin, ziyaretin ardından, Malatya'nın tarihi eserleriyle ünlü ilçesi Battalgazi'ye geçerek, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı ve bazı eserleri inceledi.