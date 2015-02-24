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Dünya

Çek Cumhuriyeti'nde restorana silahlı saldırı; 9 ölü

Çek Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan bir kasabadaki restorana düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

24 Şubat 2015 19:01

Çek Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan bir kasabadaki restorana düzenlenen  silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin saldırgan olduğu belirtiliyor.

Çek Cumhuriyeti'nden yayın yapan CTK haber ajansında yer alan habere göre, Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Milan Chovanec silahlı bir saldırganın düzenlediği saldırı sonucunda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Çek Bakan, saldırganın da olay yerinde vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Çek polisi, başkent Prag'ın 180 kilometre güneydoğusunda bulunan Uhersky kasabasında silahlı saldırı olduğunu doğruladı ancak ölü sayısıyla ilgili bilgi vermedi. 

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