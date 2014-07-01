'Cehennemin kapıları aralanır'



Yaklaşık iki hafta önce Batı Şeria'da kaybolan ve kaçırıldıklarından şüphelenilen üç gencin cesedi Hebron'da bulundu. Cesetleri taş yığınları arasında bulunan gençlerin, kaçırıldıktan hemen sonra öldürüldükleri tahmin ediliyor.

İsrail hükümeti pazartesi günü yaptığı açıklamada, gençlerin cesetlerinin bulunduğunu ve öldürülmelerinden Hamas'ı sorumlu tuttuklarını belirtti. Açıklamanın ardından İsrail güvenlik kabinesi Başbakan Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Kabinenin bugün de özel bir oturum yapması planlanıyor. Gençlerin kaçırılması ve öldürülmesinden Hamas'ı sorumlu tutan İsrail, Mahmud Abbas'tan, Hamas ile kurdukları birlik hükümetini feshetmesini talep etti.

Ortadoğu barışında arabuluculuk yapan ABD'den de bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki, kaçırılma olayının büyük bir trajedi olduğunu ifade etti.

İsrail güvenlik güçleri, üç gencin cesetlerinin bulunmasının ardından, Gazze Şeridi'ne 34 farklı noktada hava saldırıları düzenledi. Pazar günü de Filistin tarafından 18 füzenin atıldığı belirtildi. Gazze Şeridi, 2012 yılında Hamas ile İsrail arasındaki büyük çatışmadan bu yana en büyük saldırılara sahne oluyor.

İsrail'in sorumlu tuttuğu Hamas ise İsrail'i üç gencin öldürülmelerini, askerî operasyonlarını sürdürmek için kullanmakla suçluyor. Örgüt yaptığı açıklamada, İsrail'in tüm suçlamalarını reddettiklerini belirterek, İsrail'in intikam almak için yapacağı her bir saldırının, cehennemin kapısını aralayacağı uyarısında bulundu. Henüz ne Hamas ne de herhangi Filistinli bir grup gençlerin öldürülmesini üstlendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, tarafların güvenliğin sağlanması için işbirliği yapmaları gerektiğini vurguladı.

Taraflar birbirlerini sorumlu tutarken, bölgeden kötü haberler geliyor. İsrail güvenlik güçlerinin pazartesi akşam saatlerinde Batı Şeria yakınlarında bir Filistinliyi öldürdükleri gelen haberler arasında yer alıyor. İsrail ordusundan bir sözcü Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bir terör eylemcisini tutuklamak üzere kente geldikleri ancak bir Filistinlinin olaya müdahale ederek, elindeki patlayıcıyı askerlere atmaya çalıştığını ve bunun üzerine açılan ateşte, Filistinlinin öldüğü bilgisi verildi. İsrail, öldürülen kişinin bir Hamas üyesi olduğunu belirtti.

Filistin tarafı üç gencin kaybolmalarının ardından İsrail güvenlik güçlerinin 12 Haziran'da düzenlediği operasyonda altı Filistinlinin öldüğünü belirtti. Operasyon kapsamında evlere baskınlar düzenlenirken, aralarında Hamas üyeleri de olan 420 Filistinli tutuklandı.