T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Cehenneme giden yol' AC/DC'denmiş

Çek Cumhuriyeti'nde düşen hükümetin Başbakanı, "cehenneme giden yol" derken ünlü rock grubu AC/DC'den esinlenmiş

27 Mart 2009 02:00

Çek Cumhuriyeti'nde düşen hükümetin Başbakanı, "cehenneme giden yol" derken ünlü rock grubu AC/DC'den esinlenmiş

Çek Cumhuriyeti'nde düşen merkez sağ hükümetin Başbakanı Mirek Topolanek, ABD Başkanı Barack Obama'nın ekonomiyi canlandırma planları hakkında yaptığı "cehenneme giden yol" yorumunda, ünlü rock grubu AC/DC'nin kült bir şarkısından esinlendiğini söyledi.

Topolanek, Lidovy Noviny gazetesinde yayımlanan açıklamasında, "AC/DC geçen hafta burada (Prag'da) çaldı. Ve onların kült şarkısı "Cehennem'e Giden Otoyol" (Highway to Hell), beni fazlasıyla doğaçlama bir konuşmada 'cehenneme giden yol' ifadesini kullanmaya itmiş olabilir" dedi.

Prag'da 5 Nisanda yapılacak AB-ABD zirvesinde Obama'yı ağırlayacak olan Topolanek, bu yorumundan ötürü ABD Başkanından özür dilemeyeceğini kaydetti.

AB'nin dönem başkanı Çek Cumhuriyeti'nde düşen hükümetin Başbakanı Mirek Topolanek, önceki gün Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Washington yönetiminin krize karşı yaptığı harcamaları eleştirirken, "cehenneme giden yol" yorumunu yapmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24