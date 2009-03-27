'Cehenneme giden yol' AC/DC'denmiş

Çek Cumhuriyeti'nde düşen hükümetin Başbakanı, "cehenneme giden yol" derken ünlü rock grubu AC/DC'den esinlenmiş



Çek Cumhuriyeti'nde düşen merkez sağ hükümetin Başbakanı Mirek Topolanek, ABD Başkanı Barack Obama'nın ekonomiyi canlandırma planları hakkında yaptığı "cehenneme giden yol" yorumunda, ünlü rock grubu AC/DC'nin kült bir şarkısından esinlendiğini söyledi.



Topolanek, Lidovy Noviny gazetesinde yayımlanan açıklamasında, "AC/DC geçen hafta burada (Prag'da) çaldı. Ve onların kült şarkısı "Cehennem'e Giden Otoyol" (Highway to Hell), beni fazlasıyla doğaçlama bir konuşmada 'cehenneme giden yol' ifadesini kullanmaya itmiş olabilir" dedi.



Prag'da 5 Nisanda yapılacak AB-ABD zirvesinde Obama'yı ağırlayacak olan Topolanek, bu yorumundan ötürü ABD Başkanından özür dilemeyeceğini kaydetti.



AB'nin dönem başkanı Çek Cumhuriyeti'nde düşen hükümetin Başbakanı Mirek Topolanek, önceki gün Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Washington yönetiminin krize karşı yaptığı harcamaları eleştirirken, "cehenneme giden yol" yorumunu yapmıştı.

