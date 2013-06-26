Cehennem sıcakları geliyor! İstanbul 45 dereceyi görecek

Türkiye, temmuz ayı gelmeden kavurucu sıcakların etkisine girdi. Sıcaklıklar 4 ila 8 derece arttı. Uzmanlar, sıcaklıkların da bir doğal afet olduğuna dikkat çekerek, asıl kavurucu sıcaklıkların temmuzda geleceğinin altını çizdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Türkiye genelinde hava sıcaklığı hafta boyunca iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede artacak. Sıcaklıkların 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor. Ekstrem sıcak hava dalgasının mevsim normallerinin 10 derece üzerinde olması bile bekleniyor.

Bu hafta en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 35, İstanbul'da 34, İzmir'de 36, Antalya ve Manisa'da 37, Adana ve Diyarbakır'da 38, Şanlıurfa ve Aydın'da 40 derece civarında olacağı açıklanırken uzmanlar, yüksek sıcaklığa karşı hassas olan kronik hastalar, yaşlılar ile çocukların güneş ışınlarının dik geldiği 10. 00 ila 16. 00 saatleri arasında güneşe çıkmamaları uyarısında bulunuyor. Meteoroloji de sıcak hava dalgasının etkisinin 28 Haziran 2013 tarihine kadar devam edeceğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği): Esas sıcaklar temmuz ve ağustos aylarında olacak. Akdeniz, İç Ege, Anadolu ve Marmara'ya kadar sokulan bir ısınma var. Temmuz ayı daha sıkıntılı geçecek. Hissedilen sıcaklılar ise 40-45 derece olacak. Bunun nedeni de küresel ısınma ile birlikte iklim değişiklikleri. Artık dünyanın ortalama sıcaklık artışı 2 dereceyi aştı. Güneşteki patlamalar maksimum seviyede. Dünyaya gelen radyasyon miktarı artıyor. Doğu Pasifik'teki El-Nino meteorolojik olayı dünyada sıcaklıkları artırıyor. Tüm bunlar Türkiye, Rusya, İran, Irak ve Arabistan'da sıcaklıkları yukarı çekiyor. İstanbul'da sıcaklılar nemle birlikte 45 dereceyi bulacak. Özellikle İstanbul'da güneşten gelen radyasyonu binalar daha fazla tutuyor ve havaya geri vermiyor bu da 'ısı adası' etkisi yaratıyor. İstanbul'da sıcaklık bu nedenle kırsal alana göre 3 derece daha fazla. Sıcaklıklar da bir doğal afettir. 2003'te Fransa'da sıcaktan 35 bin kişi ölmüştü.