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Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılacak

Adem GÜNGÖR/ARDANUÇ (Artvin),(DHA)- ARTVİN’in Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu'nun turizme açılması için çalışma başlatıldı

27 Şubat 2018 14:05

Adem GÜNGÖR/ARDANUÇ (Artvin),(DHA)- ARTVİN’in Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu\'nun turizme açılması için çalışma başlatıldı. Ardanuç Kaymakamlığı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kanyonun her iki yakası arasında cam köprü projesi geliştirdi. Büyüleyici bir görüntüye sahip kanyon, projenin tamamlanmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.
Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal sit alanı Cehennem Deresi Kanyonu\'nun turizme kazandırılması için Ardanuç Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde çalışma başlatıldı. Yapılacak proje kapsamında 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan kanyonunun çevresinde gezi ve yürüyüş yolları yapılacak. Kanyonun iki yakası ayrıca inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek. Projesi hazırlanan kanyon için ihale süreci de başlatıldı. Yapılacak olan yeni düzenlemeler ve proje çalışmalarıyla, Amerika\'nın Arizona eyaletindeki Grand Canyon\'dan sonra dünyanın en yüksek ikinci kanyonu özelliği bulunduğu belirtilen Cehennem Deresi Kanyonu, turistler için cazip hale de getirilmesi hedefleniyor.
‘KANYONUN YAMAÇLARI ADETA DUVAR GİBİ’
Kanyonla ilgili araştırmalar yapan coğrafyacı Leman Albayrak, ilçenin doğal oluşumlarından olan kanyonun giriş kısmının dar olmasına rağmen ilerledikçe genişleyen ve biriken toprak materyalleri üzerinde gelişen bitki topluluklarının olduğu genişçe bir alana sahip olduğunu söyledi. Çalışmalarla kanyon sahasının birçok spor dalı için de tercih edilebileceğine işaret eden Albayrak, “Karstik kayaçların yer kapladığı bu alanda mağaralar, oyuklar gibi birçok jeolojik oluşum görülüyor. Kanyonun yamaçları adeta duvar gibi oldukça diktir.  Bu sahadaki jeomorfolojik oluşumlar gerek bilimsel araştırmalar için gerekse gezip görmek isteyenler için zengin bir potansiyele sahip. Yapılacak cam köprü, kanyon sahasında geliştirilebilecek etkinlik sahalarını sınırlayıcı etkisi olmaz ise birçok spor dalı için de tercih edilebilir doğal bir ortam olacak” dedi.

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