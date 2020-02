Ceftus Başarı Ödülleri 15 Ekim'de sahiplerini bulacak

Celal Sönmez / Londra, 10 Ekim (DHA) - Londra merkezli Türkiye Araştırmalar Merkezi Ceftus, kuruluşunun 7. yıldönümünü görkemli bir baloyla kutlamaya hazırlanırken, geleneksel hale getirilen Toplumsal Başarı Ödülleri için bir araya gelen jüri final toplantısını gerçekleştirdi.

15 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinlikte ödül almaya aday gösterilen onlarca isim arasında son değerlendirmelerini yapan jüri, toplam 14 ayrı kategerodide ödüle layık görülen isimleri belirledi. Jüride siyaset, hukuk ve medya alanlarından isimlerin yanısıra iş dünyasından da temsilciler yer aldı.

Jürinin toplantısına, işadamları Mustafa Topkaya, Kemal Has, Baki Görgün, Yusuf Çiçek, Alp Ceylan, ile hukukçular Emel Bostancı ve Ali Güvercin, Bozca-Der Başkanı Mehmet Sar, Eczacı Ali Gül Özbek, Meclis Üyesi Sabri Özaydın, Gazeteci Özcan Yörük ve Ceftus yöneticileri katıldılar.

Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Ceftus Direktörü İbrahim Doğuş, gerçekleştirdikleri toplantı ve etkinliklerle toplumun bütün kesimlerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Gala etkinliğinde sundukları başarı ödülleri ile de alanlarında başarılı çalışmalar yapan kişi ve kurumları teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydeden Doğuş, \"Her biri kendi alanında dikkat çeken faaliyetlerde bulunan ve rol model olarak öne çıkarılmayı hakeden kişi ve kuruluşları ödüllendirmekle başarının özendirilmesini hedefliyoruz”dedi. Doğuş sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Ceftus olarak alanlarında yaptıkları çalışmalarla İngiltere’nin en önemli üniversitelerinde çalışan akademisyenler, iş alanlarıyla ticaret yapmanın yanısıra toplumun ufkunu açan girişimciler, sanatçılar, politikacılar ve sivil toplum dernekleri, teşvik edilmeyi, rol model olmayı hakediyorlar; Ceftus olarak bu anlayışla hareket ediyoruz.\"

Ceftus Direktörü İbrahim Doğuş, kurum olarak her türden görüşü yansıtacak bir tartışma ve çalışma zemini yaratmaya özen gösterdiklerini belirterek, etkinliklerini kuruluş yıldönümü gecelerinden sağladıkları gelirlerle sürdürdüklerine işaret etti. Kuruluşundan bu yana bağımsız ve partiler üstü bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan İbrahim Doğuş, Ceftus etkinliklerini takip eden kişi ve kuruluşlara gala gecesine katılarak destek çağrısında bulundu.

İngiliz Parlamentosu, düşünce merkezleri ve üniversitelerde düzenlediği Türkiye merkezli toplantılarla siyaset ve düşünce merkezlerinde uluslararası bir tanınırlılığa sahip olan Ceftus’un kuruluş yıldönümüne şu ana kadar farklı siyasi partilere mensup 50’den fazla milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi katılacağını bildirdi. (Fotoğraflı)