CEFTUS 6. Yıldönümünü "Başarı Ödülleri"yle kutladı

Celal Sönmez / Londra, 9 Ekim (DHA) - Türkiye Araştırmalar Merkezi (CEFTUS) 6 Toplumsal Başarı Ödülleri Galası Londra Westminster Park Plaza Hotel’de, siyaset ve iş dünyasından 700’den fazla misafirle yoğun katılım ile yapıldı.

İbrahim Doğuş önderliğinde 6 yıl önce Türkiye ile İngiltere arasında köprü kurmak için kurulan CEFTUS yıldönümünü, hukuk, iş, eğitim ve siyaset gibi çeşitli alanlarında Toplumsal Başarı Ödülleri ile kutladı. İngiltere’deki, Türkiyeli toplumun başarılarının takdir edildiği gecede misafirler Legacy II Galaxy ve Olcay Bayır performansları eşliğinde ödül töreninde bulundular.

Galaya ayrıca politikacıların da ilgisi yoğundu. Gecede konuşma yapan Muhafazakar milletvekili Sir David Amess düzenlediği objektif siyasi organizasyonlardan dolayı CEFTUS\'a teşekkür ederken, geceye katılan Milletvekilleri Kate Osamor, Marsha De Cordova, Afzal Khan, Graham Stringer, Rehman Christi, Faisal Rashid ve John Spellar gibi farklı siyasi partilerden önemli isimler CEFTUS’a desteklerini sundular.

Lordlar Kamarası’ndan Lord Mcİnnes, Lord Paul, Lord Glasman, Lord Dykes, Lord Kennedy, Lord Paul, Lord Morris, Lord Bird, Lord Dholakıa, Lord Huşsain, Lord Mcİnnes ve Lord Suri katıldılar.

CEFTUS, galası ayrıca çeşitli yerel belediye başkanları ve meclis üyelerinin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden çeşitli Büyükelçiler, sendikacılar ve gazetecilere ev sahipliği yaptı. Hackney Belediye Başkanı Philip Glanville, Enfield Belediye Başkanı Christine Hamilton, ve Redbridge, Lambeth, Brent gibi diğer bölgelerden belediye başkanları gecede bulundular. İş dünyasından önemli isimlerin de ağırlandığı gecede Cobra, Just Eat ve Alton & Co ana sponsorluğu üstlendi. Cobra başkanı Lord Bilimoria ve Just Eat’ın yöneticilerinden Ben Carter gecede konuşma yaptılar.

CEFTUS kurucusu ve Direktörü İbrahim Doğuş yaptığı konuşmada tüm konuklara ve sponsorlara teşekkür etti. Türkiye’deki siyasal ve sosyal gelişmeler konusunda ateşli bir konuşma yaptı.

Türkiye’de özgür ve adil seçimlerle hukukun üstünlüğünün korunması, ve bu bağlamda barışçıl, istikrarlı, demokratik ve seküler bir ülke olması gerektiğine inandığını söyleyen Doğuş ne yazık ki Türkiye’nin bu ideallerden uzaklaştığını belirtti. Diğer yandan diyalog için CEFTUS gibi organizasyonların varolmasının önemini belirten Doğuş böylece hak ve özgürlüklerin herkes için korunacağı bir Türkiye için çalışacaklarını vurguladı.

Yoğun katılımın olduğu gece Legacy II Galaxy grubunun müziğiyle sonlandı.

2017 \"6. Toplumsal Başarı Ödülleri\" kazananları:

Yılın İş Kadınları : Yıldız Armstrong, Itır Sökmen

Yılın İş Adamları : Mehmet Sar, Alp Ceylan, Nasır Kıral

Yılın Hukukçuları : Özlem Erbil Çetin, Ozan Aşkın

Yılın Rol modelleri : Helin Peköz, Mehmet Ağca, Abide Osman

Yılın Politikacısı : Haringey Belediye Meclis üyesi Emine İbrahim

Yılın Genç Girişimcileri : Cem Canpolat, Hasan İçöz

Yılın Eğitimcileri : Dicle Korkmaz Canlan, Moonchild Education

Yılın Sağlıkçısı : Dr Sia Radman

Yılın Medya Çalışanı : Ali Kalay

Sanat Ödülü : Sudden Exit

Yılın Toplum Kuruluşları : Alxas Kom, Croydon Alevi Kültür Merkezi

Yaşam Boyu Başarı Ödülü : Osman Balıkçıoğlu (Fotoğraflı)