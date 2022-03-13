Ceferin'den Avrupa Uluslar Ligi'nde değişiklik sinyali

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Güney Amerika takımlarının Avrupa Uluslar Ligi'ne alınabileceğini söyledi.

Aleksander Ceferin, Brezilya'da yayın yapan Globo'ya verdiği röportajda, Avrupa Uluslar Ligi ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ceferin, Avrupa Uluslar Ligi'nde değişiklik yapılabileceğini belirterek şunları söyledi, "Avrupa Uluslar Ligi'nin kurulmasından önce milli takımlar çok fazla maç yapamıyordu. Avrupa'daki büyük takımlar Brezilya, Arjantin ve Uruguay'a karşı oynama ihtiyacı hissediyor. Güney Amerika takımları da Avrupa'daki milli takımlarla oynamak istediklerini söylüyor. Bu harika bir durum ancak yine de bunu konuşmak için erken."

Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili ise Ceferin, "Ülkedeki tüm yabancı futbolcular oradan ayrıldı. Rus kulüplerine ve Rusya Milli Takımı'na ceza vermek en doğru karardı. Fakat sporcuların kendilerine ait olmayan bir kararın bedelini ödemeleri beni rahatsız ediyor. Durumu izlemeye devam edeceğiz ve ona göre karar vereceğiz." dedi.

"Bu projeyi isteyen insanlar hakkında konuşmak istemiyorum"

Avrupa Süper Ligi'ne de değinen Ceferin, projenin artık devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi, "Avrupa Süper Ligi'ne 'süper' demeyi bile sevmiyorum. Bu, futbolu satın alabileceğini düşünen insanların verdiği bir karardı. Futbolseverlerin müşteri olduğunu, orta ve küçük ölçekteki kulüplerin oynama hakkının olmadığını düşünenlerin. Gösterilen tepkiler futbolun içinden değil, taraftalardan gelen tepkiydi. Bu projeyi isteyen insanlar hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bir savaşın ortasında yeniden projeyi gündeme getirdiler."