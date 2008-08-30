'Cefakar' başkan

Başkan Kurt, gazete ilanıyla satışa çıkardığı silahtan gelecek parayı, okul inşaatı için harcayacak.



'Vurdi, vurdi, vuruldi'



Başkan Kurt, Tonya İlçesi'nde yüksek okul girişimlerinin 1995 yılından itibaren başladığını, ancak yer sıkıntısı yüzünden bir türlü bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. İlçelerini daha huzurlu hale getirmek istediklerini söyleyen Başkan Ahmet Kurt, “Tonya kan davalarıyla anılırdı. Hatta mezar taşlarında, 'Vurdi vurdi, vuruldi' gibi yazılara bile rastlayabilirsiniz. Bizim buralarda bir laf vardır. 'Oğlum okusun, vatanına hayırlı evlat olsun, ben silahımı da satırım' derler. Tabii ki silahtan gelecek para inşaatı karşılamaz. Derdimiz örnek olmak” dedi.

