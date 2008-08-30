T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Cefakar' başkan

Trabzon’un Tonya İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Kurt, ilçede inşaatına başlanan yüksek okul için belindeki ruhsatlı silahını satışa çıkardı.

30 Ağustos 2008 03:00

Başkan Kurt, gazete ilanıyla satışa çıkardığı silahtan gelecek parayı, okul inşaatı için harcayacak.

'Vurdi, vurdi, vuruldi'

Başkan Kurt, Tonya İlçesi'nde yüksek okul girişimlerinin 1995 yılından itibaren başladığını, ancak yer sıkıntısı yüzünden bir türlü bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. İlçelerini daha huzurlu hale getirmek istediklerini söyleyen Başkan Ahmet Kurt, “Tonya kan davalarıyla anılırdı. Hatta mezar taşlarında, 'Vurdi vurdi, vuruldi' gibi yazılara bile rastlayabilirsiniz. Bizim buralarda bir laf vardır. 'Oğlum okusun, vatanına hayırlı evlat olsun, ben silahımı da satırım' derler. Tabii ki silahtan gelecek para inşaatı karşılamaz. Derdimiz örnek olmak” dedi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24